Conmoción en el mundo del streaming: reportan la muerte de ´El Komanche´ en Monterrey

La comunidad digital atraviesa un momento de duelo tras darse a conocer la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como ´El Komanche´. De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación, el streamer salvadoreño habría sido encontrado sin vida la noche del 25 de octubre en una casa ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Aunque las autoridades locales no revelaron de inmediato la identidad de la persona localizada, Byron Reyes, señalado por el diario El País como representante del creador de contenido, confirmó el fallecimiento al citar a la familia del influencer.

Detalles confirmados

Según información publicada por el periódico El Norte, el cuerpo habría sido encontrado en el patio de la vivienda que habitaba, situada en la colonia Paseo de Cumbres. El reporte indicó que el hallazgo fue notificado alrededor de las 19:30 horas, en un domicilio ubicado entre las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza.

El mismo medio señaló que, de manera preliminar, el caso apuntaba a un posible suicidio. No obstante, la información difundida no establece una confirmación oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

La noticia fue retomada por distintos medios, entre ellos El País, 20 Minutos e Infobae, que también citaron a Byron Reyes para identificar a ´El Komanche´ como la persona encontrada sin vida en el inmueble.

Salud mental El Komanche

El streamer había hablado públicamente sobre su salud mental. En sus antecedentes personales, El País recordó que en 2023 el creador de contenido había compartido que recibió diagnósticos de trastorno bipolar y trastorno maníaco depresivo. En ese mismo año, según lo publicado por el diario, también reveló que había intentado quitarse la vida.

´El Komanche´, de 30 años, era conocido por su trabajo como creador de contenido y por haber creado Squid Craft Games. Su muerte, reportada por distintos medios de comunicación, ha generado consternación entre quienes siguen su trayectoria en el entorno digital.