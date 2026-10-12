Mike Tyson y Floyd Mayweather: ¿regreso al boxeo?

# Mike Tyson reta a Floyd Mayweather: "Le voy a patear el trasero"

El excampeón mundial de peso pesado manifestó su deseo de volver al ring para enfrentar a Floyd Mayweather Jr. y recordó los fuertes dolores que sufrió tras su pelea contra Jake Paul.

El legendario boxeador Mike Tyson volvió a generar expectativas en el mundo del deporte al expresar su interés por enfrentarse a Floyd Mayweather Jr., uno de los pugilistas más exitosos de las últimas décadas, quien se retiró del boxeo profesional invicto.

Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, para el programa *Piers Morgan Uncensored*, Tyson reconoció que le gustaría protagonizar este combate, aunque aclaró que no existe una fecha confirmada ni un acuerdo formal para llevarlo a cabo.

Al ser cuestionado sobre quién ganaría en un posible enfrentamiento, el excampeón respondió de manera contundente: "Sabes que le voy a patear el trasero".

Tyson asegura que el interés por pelear es mutuo

El exboxeador relató que recientemente coincidió con Mayweather y ambos conversaron sobre la posibilidad de enfrentarse. Aunque no ofreció detalles sobre negociaciones oficiales, aseguró que existe interés en realizar la pelea.

Las declaraciones reavivaron las especulaciones sobre un posible regreso de Tyson al cuadrilátero, pese a que anteriormente había mostrado dudas sobre volver a competir.

Mayweather, por su parte, concluyó su carrera profesional con un récord de 50 victorias y ninguna derrota, consolidándose como una de las figuras más destacadas del boxeo mundial.

Mike Tyson recuerda su derrota ante Jake Paul

Durante la misma entrevista, Tyson habló sobre su combate contra el influencer y boxeador Jake Paul, celebrado el 15 de noviembre de 2024 en Arlington, Texas.

En aquella ocasión, Paul derrotó a Tyson por decisión unánime después de ocho asaltos de dos minutos. El excampeón tenía 58 años, mientras que su rival tenía 27.

Al recordar la experiencia, Tyson reconoció que terminó con fuertes dolores físicos y llegó a cuestionarse por qué había aceptado participar en la pelea.

El exboxeador también explicó que se hizo esa pregunta frente a su esposa después del combate y admitió que no estaba completamente seguro de cuáles habían sido sus motivaciones para subir al ring.

Una posible pelea que todavía no tiene fecha

Mike Tyson se convirtió en campeón mundial de peso pesado en 1986, cuando tenía apenas 20 años, y pasó a la historia como el boxeador más joven en conquistar un título mundial de esa categoría.

A lo largo de su carrera acumuló 50 victorias y seis derrotas, con 44 triunfos por nocaut.

Aunque sus declaraciones han despertado el interés de los aficionados, un enfrentamiento contra Floyd Mayweather continúa siendo una posibilidad sin confirmación oficial. Por ahora, las palabras de Tyson mantienen viva la expectativa sobre un eventual regreso al cuadrilátero.