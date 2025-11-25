Cazzu lamenta el morbo por su encuentro con Belinda: "Tenemos mucho más en común que un hombre"

Durante su visita exprés a México para recibir el reconocimiento "Men of the Year" otorgado por GQ, Cazzu fue cuestionada por el breve encuentro que sostuvo con Belinda en el mismo evento, realizado el 20 de noviembre en el Antiguo Hotel Reforma. Ambas artistas fueron premiadas esa noche, lo que marcó su primera aparición juntas en un mismo lugar.

Las cantantes posaron brevemente para las cámaras e intercambiaron unas cuantas palabras, gesto que desató curiosidad en redes y medios. Sin embargo, al regresar a Argentina, Cazzu fue abordada en el aeropuerto por reporteros que le preguntaron si ese encuentro derivaría en una colaboración o incluso en una canción dedicada a Christian Nodal, expareja de ambas.

La intérprete de "Con otra" respondió de forma contundente, descartando cualquier proyecto relacionado con su ex: "Es una pelotudez, perdón", dijo, aclarando que no hubo planes de colaboración porque la conversación que tuvieron fue mínima.

Cazzu también contó que lo poco que hablaron giró en torno a su admiración por Belinda, cuya música —confesó— fue una de sus grandes inspiraciones durante su juventud. "Mi vida, como la de muchas personas de mi edad, está muy marcada por su música", expresó.

Pese a comprender la curiosidad del público, la argentina dijo sentirse triste por el enfoque que ha tomado el tema, al considerar que el interés se basa en el morbo y en la relación que ambas tuvieron con Nodal, algo que ya quedó atrás. "Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre... hacemos música, tenemos carreras, hay cosas mucho más importantes", señaló.

De vuelta en Buenos Aires, Cazzu no hizo referencias adicionales al encuentro y se dedicó a compartir un momento familiar junto a su hija Inti, con quien salió a pasear apenas llegó a casa.