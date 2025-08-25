Cazzu reaparece en OnlyFans con provocadora foto

Cazzu, una de las voces más influyentes del trap latino, ha anunciado su regreso a OnlyFans, y lo ha hecho de forma directa y sin rodeos. A través de sus redes sociales, la cantante argentina compartió una fotografía frente a un tocador con la frase "I´m back bitches", confirmando así su retorno a la plataforma de contenido exclusivo.

Este movimiento ocurre en un momento particularmente mediático para la artista, luego de su separación de Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija, Inti. La noticia ha generado amplio revuelo, especialmente porque se da justo cuando su expareja ha iniciado una nueva relación con la también cantante Ángela Aguilar.

Aunque no es la primera vez que Cazzu incursiona en OnlyFans —ya lo había hecho en 2020 con gran éxito—, su regreso ha reavivado el interés del público. En aquella ocasión, sus ingresos mensuales alcanzaron una cifra estimada de 21 mil dólares, gracias a suscripciones que oscilaban entre los 10 y 20 dólares.

Actualmente, el costo para acceder a su nuevo contenido se ha fijado en 10 dólares mensuales, y la expectativa es alta. Sus fans, tanto antiguos como nuevos, han respondido con entusiasmo al anuncio, reflejo del poder de convocatoria que mantiene la artista.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha logrado consolidarse como referente del género urbano en América Latina y España. Su estilo mezcla el trap con reggaetón, rap y R&B, y se caracteriza por letras intensas y una estética visual provocadora. En este nuevo capítulo, parece dispuesta a retomar el control de su narrativa, y a convertir la polémica en impulso para seguir creciendo.



