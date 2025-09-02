Cazzu relata conflicto legal con Christian Nodal por permiso de viaje de su hija

CIUDAD DE MÉXICO — La cantante argentina Cazzu denunció que Christian Nodal, padre de su hija Inti, le ha impedido obtener el permiso legal necesario para que la menor pueda acompañarla en sus giras internacionales.

En el episodio del podcast Se regalan dudas, la artista relató haber vivido uno de los momentos más devastadores de su vida durante una reciente mediación. Explicó que ella solicitó formalmente la autorización para viajar con su hija, ya que ambas ejercen profesiones que requieren constantes desplazamientos. No obstante, esta autorización le fue negada desde hace más de un año.

Durante la mediación, la mediadora sugirió autorizar el permiso hasta que Inti cumpla cinco años. Sin embargo, el abogado de Nodal respondió con una frase que Cazzu interpretó como una forma de imposición:

"No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar."

La cantante compartió que ese comentario la hizo sentir profundamente vulnerable, al punto de entender el mensaje no expresado explícitamente:

"Ese hombre me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida."

Cazzu reflexionó sobre las desigualdades que enfrentan muchas madres solteras sin recursos para acceder a representación legal. Señaló que, a pesar de su posición, sigue sintiéndose reducida a un número en el sistema migratorio. "Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, y la persona de migración me dice: ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y en ese momento soy una criminal [...] ahí yo soy un número."

Por último, la artista admitió que, si bien podría emprender acciones legales, no desea prolongar el conflicto. "Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado", concluyó, reafirmando que su prioridad sigue siendo proteger a su hija y continuar su carrera musical sin desgaste adicional.