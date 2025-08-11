Cazzu rompe el silencio sobre pensión alimenticia de Christian Nodal

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre la pensión alimenticia que recibe de Christian Nodal, padre de su hija Inti, y fue clara: aunque el apoyo económico no es suficiente para cubrir los gastos reales, no tiene intención de llevar el asunto a los tribunales.

Durante su llegada a la Ciudad de México, donde se encuentra promocionando su libro Perreo, la intérprete de Nena Trampa explicó que no existe un acuerdo justo entre ambos:

"No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Sin intención de pelear en tribunales

Pese a que considera que el monto depositado por Nodal es insuficiente, Cazzu descartó iniciar acciones legales por lo que considera un sistema judicial "patriarcal":

"Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad... en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino".

Además, dejó claro que tiene la capacidad de sostener a su hija sin depender completamente de Nodal:

"A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de trabajar y mantenerme. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer".

Relación con Nodal y su familia

Sobre el vínculo entre Nodal e Inti, Cazzu fue breve:

"Creo que esas son preguntas que, sobre todo, son para él, pero... lo que ven es lo que hay".

Sin embargo, destacó que mantiene una relación afectuosa con la familia paterna de su hija:

"Su familia, para mí, la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, cruzamos fotitos".