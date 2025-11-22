Maite Perroni responde a críticas sobre su peso en redes sociales

Maite Perroni respondió con firmeza a los comentarios que circularon en redes sociales sobre su cuerpo, luego de que se viralizara un video en el que aparece junto a Christopher Uckermann durante su participación en la inauguración del Congreso Distrito Creativo en El Salvador. La exintegrante de RBD explicó que actualmente pesa 72 kilos y recordó que en algún momento llegó a pesar 94, un proceso que, afirmó, asume con naturalidad. "Nunca seremos suficientemente flacas", expresó de manera contundente.

¿Qué ocurrió?

La también cantante se dijo sorprendida por la relevancia que tomó su aspecto físico, especialmente en un contexto donde —señaló— existen temas mucho más urgentes. En su mensaje, compartido a través de redes sociales, criticó que su peso fuera analizado "como si se tratara de un informe financiero", mientras ella se concentra en su vida cotidiana y en la crianza de su hija. Aseguró que las opiniones negativas no le han afectado y que decidió hablar para apoyar a quienes atraviesan experiencias similares.

¿Cuál fue la respuesta de Maite Perroni?

Perroni explicó que tuvo tres posibles opciones ante la presión digital: victimizarse, guardar silencio o convertir el tema en una reflexión más amplia. Eligió la tercera. Llamó a cuestionar los estereotipos que la sociedad impone y que, dijo, han llevado a muchas personas a intentar cambiarse a sí mismas para encajar. "Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente", señaló, destacando que la apariencia no define el valor de nadie.

La actriz concluyó su mensaje invitando a abrazar los procesos personales y entender que cada cuerpo tiene su propia historia. Insistió en que el poder real está en aceptar cada etapa de la vida y soltar las narrativas ajenas. "Seguiré sanando, aceptando mis cambios y viviendo mi vida con amor y agradecimiento", afirmó.