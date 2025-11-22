Christian Nodal reacciona a Belinda y Cazzu en GQ México

Tras la sorpresiva fotografía que reunió a Belinda y Cazzu durante la gala de GQ México, Christian Nodal volvió al centro de la conversación pública. El retrato, que circuló velozmente en redes sociales, reavivó la tensión mediática en torno al cantante y a las tres mujeres vinculadas a distintas etapas de su vida sentimental.

Mientras la imagen dominaba el internet, Nodal reaccionó desde su cuenta de Instagram con una serie de publicaciones interpretadas como un mensaje indirecto. Horas después de que la selfie comenzara a viralizarse, el artista difundió un video grabado detrás del escenario del concierto de Ángela Aguilar en The Linda Ronstadt Music Hall, en Tucson, parte de su gira "Libre Corazón Tour 2025". En la grabación, Ángela aparece bajo los reflectores mientras él la observa y la filma con evidente admiración. A la historia añadió emojis de rosas y corazones, además de etiquetar directamente a su esposa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La respuesta continuó con otra publicación en la que Nodal lució una gorra bordada con la palabra "amooor", una expresión asociada a Ángela y que ha sido motivo de comentarios en redes. El cantante añadió con humor: "Un gran show conlleva un gran merch", frase que varios seguidores interpretaron como una contestación a quienes semanas antes lo criticaron durante los Latin Grammy 2025 por no mencionar a Ángela en su discurso.

Paralelamente, Ángela Aguilar también intervino en la conversación digital al mostrar un recinto lleno durante una de sus presentaciones. Para muchos, fue una manera elegante de responder a quienes habían cuestionado su capacidad de convocatoria en fechas anteriores. Su publicación fue celebrada por su comunidad de fans, reforzando la imagen de una pareja sólida frente a la ola de comentarios.

¿Qué ocurrió en la gala de GQ México?

En redes, el encuentro entre Belinda y Cazzu siguió generando efervescencia. Las artistas no solo posaron juntas, sino que compartieron imágenes públicas acompañadas de canciones como "La mala" y "+Perra + bitch". La fotografía fue bautizada por internautas como "La pesadilla de Nodal", en alusión a sus vínculos pasados con el cantante. Aunque se desconoce de qué conversaron durante la gala, ambas destacaron en sus respectivos discursos una misma idea: el empoderamiento femenino.