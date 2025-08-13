Christian Nodal evita polémica con Cazzu y responde con éxito en el escenario

En medio de la controversia por las declaraciones de Cazzu sobre la manutención de su hija en común, Christian Nodal eligió el silencio como respuesta directa y optó por destacar el éxito de su carrera musical en redes sociales.

La cantante argentina aseguró recientemente que el monto ofrecido por Nodal para el cuidado de su hija Inti no es el que considera justo. Durante una entrevista con Venga la Alegría, mencionó que no hay un acuerdo equitativo, aunque reconoció tener los recursos para mantenerse por su cuenta. “No tenemos un acuerdo que yo considere justo... Pero es lo que él considera justo”, expresó. Cazzu también reveló que, debido al desgaste emocional, no tiene intención de entrar en una batalla legal por el momento.

Según los reportes, la artista habría solicitado una manutención mensual de 135 mil dólares, mientras que el equipo legal de Nodal habría ofrecido apenas 7 mil, una diferencia considerable que avivó el debate en redes sociales sobre la responsabilidad paterna del cantante.

A pesar de la presión mediática, Nodal no se pronunció públicamente sobre las acusaciones. En su lugar, compartió clips en Instagram de sus más recientes conciertos en Honduras y Guatemala, donde agradeció a sus seguidores por el entusiasmo: “¡Sigo sin superarlos Honduras!” y “¡Y Guatemala! ¡Qué se repita pronto!”, escribió.

Por ahora, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” parece centrado en su carrera musical y en su actual relación con Ángela Aguilar, con quien recientemente celebró su primer aniversario de matrimonio.