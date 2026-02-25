Christian Nodal responde a Cazzu: 'No soy un padre ausente'

Nodal reta a Cazzu a probar que es un padre ausente. 'Mi silencio y mi distancia no son abandono', dice Christian Nodal tras revivirse abandono paterno con su hija. Nodal reta a Cazzu para que demuestre con evidencias las veces que le haya negado algo a su hija, acusando que todo es una estrategia publicitaria de la cantante:

'Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación que ha hecho. Tantos métodos que existen para promocionar una gira...'

Christian Nodal

Christian Nodal exige pruebas a Cazzu sobre sus acusaciones de abandono.

En un segundo punto, Christian Nodal pidió consejo a sus seguidores para 'ejercer sus derechos como padre', dado que no ha podido llegar a un acuerdo con Cazzu en cuanto a la convivencia con su hija.

Christian Nodal asegura acuerdos inaceptables por parte de Cazzu en pleito legal

Desde días pasados, Christian Nodal ha hecho uso de sus canales de difusión para exponer detalles de su pasada relación y los conflictos por la custodia de Inti. Una de ellas cuando reveló que el cantante no concedía los permisos necesarios para que Inti viaje con su madre por motivos de trabajo.

'Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba'

Christian Nodal

El cantante busca asesoría para ejercer sus derechos como padre en medio del conflicto.

En esta misma línea, Christian Nodal aseguró que en su momento trató de llegar a un acuerdo en instancias argentinas.