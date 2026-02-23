Todos los ganadores de los BAFTA Awards 2026: 'Hamnet', 'Sinners' y 'One Battle After Another' destacan

"Hamnet", "Sinners" y "One Battle After Another" encabezan una edición con sorpresas y dominio de producciones destacadas

El domingo 22 de febrero se celebró la edición 2026 de los BAFTA, considerados los premios más relevantes de la industria del entretenimiento en el Reino Unido y uno de los galardones más influyentes del cine en inglés. Para muchos, representan el equivalente británico de los Premios Óscar.

La ceremonia dejó algunas sorpresas, especialmente entre las producciones locales, aunque varios de los títulos ganadores ya perfilan como favoritos rumbo a futuras premiaciones. Entre ellos destacan One Battle After Another, Sinners y Frankenstein, que lideraron distintas categorías.

¿Cuáles fueron los ganadores de los BAFTA 2026?

A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026:

Mejor Película

Ganadora: Hamnet

Mejor Película Británica

Ganadora: Hamnet

Outstanding British Film

Ganadora: Hamnet

Mejor Película Internacional

Ganadora: It Was Just an Accident

Mejor Película Animada

Ganadora: Zootopia 2

Mejor Documental

Ganadora: The Perfect Neighbor

Mejor Director

Ganador: Ryan Coogler por Sinners

Mejor Actor

Ganador: Michael B. Jordan por Sinners

Mejor Actriz

Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet

Mejor Película Familiar/Niños

Ganadora: Zootopia 2

Mejor Actriz de Reparto

Ganadora: Emily Watson por Hamnet

Mejor Actor de Reparto

Ganador: Benicio del Toro por One Battle After Another

Mejor Guion

Ganador: Ryan Coogler por Sinners

Mejor Guion Adaptado

Ganadora: Chloé Zhao y Maggie O´Farrell por Hamnet

Mejor Fotografía

Ganadora: Sinners

Mejor Sonido

Ganadora: Sinners

Mejor Score

Ganadora: Sinners

Mejor Casting

Ganadora: Sinners

Mejor Edición

Ganadora: Sinners

Mejor Maquillaje y Peluquería

Ganadora: Frankenstein

Mejor Diseño de Producción

Ganadora: Frankenstein

Mejor Diseño de Vestuario

Ganadora: Frankenstein

Mejores Efectos Especiales

Ganadora: Avatar: Fire and Ash

¿Qué significan estos premios para la industria?

La edición 2026 dejó claro el peso de Hamnet en las categorías principales, mientras que Sinners dominó los apartados técnicos y de actuación. Por su parte, Frankenstein destacó en rubros de diseño y caracterización, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de la noche.