Todos los ganadores de los BAFTA Awards 2026: 'Hamnet', 'Sinners' y 'One Battle After Another' destacan

"Hamnet", "Sinners" y "One Battle After Another" encabezan una edición con sorpresas y dominio de producciones destacadas
El domingo 22 de febrero se celebró la edición 2026 de los BAFTA, considerados los premios más relevantes de la industria del entretenimiento en el Reino Unido y uno de los galardones más influyentes del cine en inglés. Para muchos, representan el equivalente británico de los Premios Óscar.
La ceremonia dejó algunas sorpresas, especialmente entre las producciones locales, aunque varios de los títulos ganadores ya perfilan como favoritos rumbo a futuras premiaciones. Entre ellos destacan One Battle After Another, Sinners y Frankenstein, que lideraron distintas categorías.
¿Cuáles fueron los ganadores de los BAFTA 2026?
A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026:
Mejor Película
Ganadora: Hamnet
Mejor Película Británica
Ganadora: Hamnet
Outstanding British Film
Ganadora: Hamnet
Mejor Película Internacional
Ganadora: It Was Just an Accident
Mejor Película Animada
Ganadora: Zootopia 2
Mejor Documental
Ganadora: The Perfect Neighbor
Mejor Director
Ganador: Ryan Coogler por Sinners
Mejor Actor
Ganador: Michael B. Jordan por Sinners
Mejor Actriz
Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet
Mejor Película Familiar/Niños
Ganadora: Zootopia 2
Mejor Actriz de Reparto
Ganadora: Emily Watson por Hamnet
Mejor Actor de Reparto
Ganador: Benicio del Toro por One Battle After Another
Mejor Guion
Ganador: Ryan Coogler por Sinners
Mejor Guion Adaptado
Ganadora: Chloé Zhao y Maggie O´Farrell por Hamnet
Mejor Fotografía
Ganadora: Sinners
Mejor Sonido
Ganadora: Sinners
Mejor Score
Ganadora: Sinners
Mejor Casting
Ganadora: Sinners
Mejor Edición
Ganadora: Sinners
Mejor Maquillaje y Peluquería
Ganadora: Frankenstein
Mejor Diseño de Producción
Ganadora: Frankenstein
Mejor Diseño de Vestuario
Ganadora: Frankenstein
Mejores Efectos Especiales
Ganadora: Avatar: Fire and Ash
¿Qué significan estos premios para la industria?
La edición 2026 dejó claro el peso de Hamnet en las categorías principales, mientras que Sinners dominó los apartados técnicos y de actuación. Por su parte, Frankenstein destacó en rubros de diseño y caracterización, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de la noche.