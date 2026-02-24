Fallece Robert Carradine, actor de ´Lizzie McGuire´, a los 71 años

El actor Robert Carradine murió a los 71 años, informó el medio especializado Deadline. De acuerdo con lo difundido, el intérprete se quitó la vida tras enfrentar durante cerca de veinte años un trastorno bipolar, condición que fue confirmada por su familia.

Reconocido por su trabajo en producciones como The Long Riders, Revenge of the Nerds y la serie Lizzie McGuire, Carradine formó parte de una de las familias más emblemáticas de Hollywood y desarrolló una trayectoria que abarcó cine, televisión, música y automovilismo.

La lucha de Robert Carradine por la salud mental

En un mensaje compartido con la prensa, sus familiares lo describieron como "un faro de luz" en momentos difíciles y destacaron su prolongada lucha contra la enfermedad mental. Asimismo, expresaron su deseo de que su experiencia contribuya a visibilizar y reducir el estigma en torno a estos padecimientos.

Su hermano mayor, el también actor Keith Carradine, señaló que la decisión de hacer pública la enfermedad responde a la intención de generar conciencia y subrayó que no existe vergüenza en hablar de salud mental. Recordó su talento y personalidad, y pidió respeto y privacidad para afrontar el duelo.

Una vida dedicada al espectáculo

Nacido el 24 de marzo de 1954, fue el hijo menor del actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine.

Debutó en el cine en 1972 con The Cowboys, donde compartió créditos con John Wayne. Más adelante participó en Coming Home, dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jane Fonda y Jon Voight, actuación que amplió su reconocimiento en la industria. También trabajó en Mean Streets bajo la dirección de Martin Scorsese.

En 1980 integró el elenco de The Big Red One, de Samuel Fuller, y nuevamente de The Long Riders, dirigida por Walter Hill, donde actuó junto a sus hermanos para dar vida a los Younger.

Su papel como Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds lo posicionó ante el público masivo en la década de 1980. Años después, alcanzó nuevas generaciones al interpretar al padre de la protagonista en Lizzie McGuire, serie encabezada por Hilary Duff.

Además de la actuación, incursionó en la música, tocando la guitarra con sus hermanos y presentándose con Peter Yarrow y Ramblin´ Jack Elliott. En los años ochenta creó la banda The Waybacks junto a Mare Winningham.

Paralelamente, desarrolló una faceta en el automovilismo al competir en categorías Grand Prix en las décadas de 1980 y 1990 y formar parte del equipo Lotus con el actor Paul Newman.

En el ámbito personal, fue padre de Ever Carradine, nacida en 1974, a quien crió como padre soltero durante varios años. Posteriormente formó una familia con Edith Mani, con quien tuvo dos hijos más. Le sobreviven hijos, nietos, hermanos, sobrinos y otros familiares.