El Multiverso de las Amponas lanza nueva dragona tras salida de Momo Guzmán

Turbulence lanza dragona en El Multiverso de las Amponas, reemplazo de la Burrita Burrona que cautivó a miles en YouTube.

En un giro inesperado dentro del mundo drag mexicano, Turbulence presentó en su canal de YouTube a la nueva dragona que sustituirá a la icónica Burrita Burrona tras la salida de Momo Guzmán.

El anuncio, parte de su ambicioso reality El Multiverso de las Amponas, sorprendió con una producción de alto nivel que atrajo más de 27 mil espectadores simultáneos y miles de reacciones.

La botarga, interpretada ahora por Hiromi, ha generado debate entre fans y cuentas de chisme por sus similitudes con personajes previos.

Hiromi, conocida por su talento, toma el lugar de Momo Guzmán en este nuevo proyecto.

En un nuevo video de YouTube, Turbulence presentó oficialmente su nuevo proyecto sin Momo Guzmán: 'El Multiverso de las Amponas', en donde al finalizar el video, hay una escena post-créditos.

Esta, sin que nadie lo espere introduce una botarga de dragón como nuevo personaje, destacada por su alta calidad de producción en comparación con entregas anteriores y la cual reemplazaría a la Burrita Burrona de Guzmán.