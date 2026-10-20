César Bono desmiente rumores sobre pérdida de ojo izquierdo

La salud del actor mexicano César Bono generó preocupación luego de que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante asegurara que el artista había perdido el ojo izquierdo tras someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, Leonardo Bono, hijo del intérprete, salió a desmentir esa versión y señaló que la información se difundió sin haber sido verificada.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Leonardo agradeció las muestras de preocupación y cariño que recibió su familia, pero aclaró que su padre no perdió el ojo y que la noticia había provocado inquietud innecesaria entre sus seres queridos y seguidores.

El hijo del actor también cuestionó que el conductor difundiera la información sin confirmar previamente su veracidad, por lo que pidió aclarar públicamente lo ocurrido.

Leonardo Bono desmiente rumores sobre la salud de su padre.

La controversia comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante informó que César Bono había sido intervenido para retirarle un tumor localizado en el ojo izquierdo. Según la versión que compartió el periodista, durante el procedimiento también habría sido necesario extirparle el ojo.

Infante expresó su solidaridad con el actor y le deseó una pronta recuperación. Además, señaló que el comediante tenía la intención de continuar con las presentaciones de su obra de teatro, incluso si debía aparecer en el escenario utilizando un parche ocular.

El conductor también comentó que, de acuerdo con la información que recibió, el actor se encontraba a la espera de los resultados de los análisis clínicos para determinar la naturaleza del tumor.

Detalles de la operación de César Bono y su estado actual.

Por otro lado, la periodista María Luisa Valdés agregó que la intervención habría consistido en retirar el párpado y no el globo ocular, debido a que el tumor se encontraba encapsulado.

Los problemas de salud que ha enfrentado César Bono

A lo largo de los últimos años, César Bono ha atravesado diversas complicaciones médicas que han requerido hospitalizaciones, cirugías y largos periodos de recuperación.

En 2018, el actor sufrió nueve infartos: uno de miocardio y ocho cerebrales. Estos episodios tuvieron consecuencias en su movilidad y lo llevaron a utilizar un bastón y una silla de ruedas durante parte de su rehabilitación.

En febrero de 2025, también habló sobre las dificultades para mover la mano izquierda, una secuela de los accidentes cerebrovasculares que le provocó una condición conocida como mano espástica.

Otro episodio grave ocurrió en marzo de 2022, cuando fue hospitalizado de emergencia por una úlcera estomacal que le causó una hemorragia. Posteriormente, tuvo que ser operado por una perforación en el duodeno y permaneció cerca de tres semanas en el hospital, parte de ese tiempo en terapia intensiva.

El actor también recordó que, aproximadamente 15 años antes, padeció una infección por la bacteria Clostridium difficile, que le ocasionó graves molestias intestinales. Asimismo, en 2021 contrajo COVID-19.

César Bono ha enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años.

César Bono recordó que estuvo cerca de morir entre las experiencias más delicadas de su historial médico, Bono relató que un especialista llegó a advertir a sus hijos que se prepararan para un posible desenlace fatal después de una operación que se prolongó durante más de 10 horas.

Según recordó el actor, el médico explicó a sus familiares que, después de observar su estado durante la intervención, le resultaba difícil comprender cómo había logrado sobrevivir.

A pesar de estos antecedentes, César Bono ha continuado vinculado con su carrera artística y con los escenarios.

Por ahora, la aclaración de su hijo busca poner fin a la confusión provocada por las versiones sobre la supuesta pérdida del ojo izquierdo. Leonardo Bono insistió en que la información difundida era falsa y pidió evitar que continúen circulando datos incorrectos sobre la salud del actor.