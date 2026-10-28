Chavana patea un dron en plena transmisión y golpea a Isabella Rojas en el rostro

Un momento de tensión se vivió durante una emisión de Es Show, programa de Canal 6 de Multimedios en Monterrey, cuando el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que terminó golpeando en el rostro a Isabella Rojas, integrante del elenco conocida como ´La Colombiana´.

El episodio quedó registrado durante la transmisión y posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales, donde provocó diversas reacciones. A consecuencia del impacto en la boca y la cara, Isabella tuvo que retirarse temporalmente del foro para recibir atención médica.

Más tarde, la integrante regresó al programa y explicó que se encontraba bien. Sin embargo, indicó que acudiría con especialistas para asegurarse de que no presentara otras lesiones derivadas del golpe.

Ernesto Chavana reconoce su responsabilidad

Después de lo ocurrido, Chavana se pronunció durante la emisión para ofrecer una disculpa pública y admitir su responsabilidad por el incidente. El presentador manifestó sentirse apenado y avergonzado por su actuación.

Por otro lado, el equipo de producción de Es Show comunicó que Isabella Rojas se encontraba bien tras el accidente. También señaló que el conductor se haría responsable de los daños ocasionados.

El incidente desata cuestionamientos en redes sociales

Lo sucedido generó críticas hacia Ernesto Chavana, especialmente por la manera en que reaccionó inicialmente y por las dudas que surgieron en torno a las condiciones de seguridad durante las actividades realizadas en el programa.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el conductor enfrentará alguna sanción laboral por lo ocurrido.

El caso continúa generando comentarios en redes sociales, mientras la atención se centra tanto en la responsabilidad asumida por el presentador como en las medidas de seguridad implementadas durante las dinámicas televisivas.