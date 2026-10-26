AuronPlay y otros lamentan la muerte de Carlos Mauricio Gómez en Monterrey

MONTERREY — Streamers y creadores de contenido de habla hispana expresaron mensajes de despedida dirigidos a Carlos Mauricio Gómez, conocido en entornos digitales como "El Komanche", luego de que su representante comercial, Byron Reyes, reportara el presunto fallecimiento del creador salvadoreño en un inmueble de Monterrey, Nuevo León.

La creadora de contenido mexicana Alana Flores encabeza las reacciones públicas con una postura crítica sobre el acoso y la difamación en plataformas digitales. Flores compartió imágenes junto a Gómez y dirigió un mensaje en el que condenó los señalamientos anónimos y el hostigamiento en redes sociales, señalando el impacto que generan las acusaciones sin fundamento en la vida de los usuarios expuestos.

Reacciones de figuras del entretenimiento digital

A las expresiones de Flores se sumaron figuras internacionales del entretenimiento digital como AuronPlay e Ibai Llanos. AuronPlay recordó las conversaciones que mantuvo con Gómez días previos al reporte, mientras que Llanos ofreció condolencias a los familiares y personas allegadas al streamer. Por su parte, el creador argentino Coscu arremetió contra las dinámicas de ataque promovidas por comunidades en línea.

Advertencia de Adriano Zendejas

En contraste, el actor y creador de contenido Adriano Zendejas, conocido como "Maestro Shifu", solicitó cautela a sus seguidores durante una emisión en vivo, pidiendo no dar por confirmada la noticia ni difundir versiones especulativas mientras no exista un informe oficial definitivo.

Hasta el momento de emitirse estas publicaciones, ni los familiares directos de Carlos Mauricio Gómez ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León han difundido un comunicado o dictamen pericial definitivo que confirme de manera legal la identidad o las causas determinantes del deceso, manteniéndose abiertas las indagatorias correspondientes.