Dalílah Polanco explota contra Aldo de Nigris en plena despensa: él le responde con sarcasmo

En medio de una actividad aparentemente tranquila en La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco protagonizó un tenso momento al lanzarse contra Aldo de Nigris durante la organización de la despensa semanal. Frente a otros habitantes como Guana, Aarón Mercury y Mar Contreras, la actriz acusó al influencer de acaparar la comida.

"No, yo sí como... Así son cabr*n, te la pasas comiendo tú todo y yo nada más agarro media manzana diario", reclamó Polanco con evidente molestia.

Ante la acusación, Aldo respondió con ironía: "Ah mira, así son... Así son", comentario que generó un breve silencio entre los presentes. Sin embargo, la situación subió de tono cuando Dalílah arremetió de nuevo con una amenaza en tono sarcástico: "Te iba a dar unos ching*dazos".

Lejos de intimidarse, el exfutbolista replicó con otra dosis de sarcasmo: "¿Te lo paso?", lo que provocó que Polanco cambiara de blanco y se dirigiera a Mar Contreras, con quien ya había tenido diferencias previas.

Todo esto ocurrió mientras discutían sobre si debían comprar mango manila para la semana. Aunque Dalílah afirmó que no quería, Mar expresó su interés en incluirlo, lo que no agradó del todo a la comediante.

"Todos están diciendo que nadie come", insistió Dalílah, pero Aldo volvió a intervenir, ahora en defensa de Mar: "¿Te vas a pelear por un mango Mar? Bueno yo también quiero mango", dijo entre risas.

Finalmente, Polanco accedió a comprar la fruta y concluyó con una frase cargada de resignación: "Vamos a poner dos y a ver cómo reacciona la vida".

El cruce de palabras dejó ver las crecientes tensiones dentro de la casa, donde hasta un simple mango puede desatar una discusión.