Christian Nodal anunció el 22 de noviembre una pausa en sus presentaciones en México, un día después de actuar en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida. El mensaje coincidió con una disputa administrativa con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el registro comercial de su nombre artístico. El intérprete no explicó el motivo de su decisión ni fijó una fecha de regreso.

En una historia de Instagram, Nodal agradeció al público y describió el concierto como una bienvenida y una despedida de los escenarios mexicanos "hasta nuevo aviso". La publicación no vinculó expresamente la pausa con el conflicto por las marcas.

¿Qué disputa Christian Nodal con su padre?

Según los documentos descritos por Infobae y El Informador, los abogados del cantante presentaron el 9 de noviembre una oposición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Buscan impedir que González Terrazas registre "Christian Nodal" en la clase 16, que comprende productos impresos, fotografías y artículos de papelería. La solicitud fue ingresada el 30 de septiembre con el expediente 3714831.

La defensa argumenta que el padre no cuenta con el consentimiento expreso del músico para registrar su nombre en esa categoría. También solicitó reconocer la notoriedad de la marca, con datos de plataformas musicales y redes sociales. Los reportes consultados señalan que el trámite sigue pendiente de resolución.

¿Qué registros están a nombre de González Terrazas?

El Informador reportó que el padre figura como titular de "CN Christian Nodal" y "Nodal", vigentes hasta 2036, y de "Christian Nodal Pal Cora", hasta 2034. Esos registros corresponden a actividades de entretenimiento. Padre e hijo comparten otras dos marcas relacionadas con bebidas y servicios de restaurantes y bares.

La representación de González Terrazas ha defendido en otros trámites su titularidad sobre los derechos del nombre y los registros previamente concedidos. La oposición del cantante retoma observaciones que el IMPI hizo en 2016 y 2024 sobre solicitudes anteriores. Pese a esas objeciones, ambos procedimientos concluyeron con registros otorgados, según las publicaciones.

Nodal mantiene conciertos fuera de México

Infobae informó que el cantante conserva una presentación para el 12 de diciembre en Bogotá, Colombia, y otras dos para el 22 y 23 de enero de 2027 en California, Estados Unidos. Su anuncio se refiere a los escenarios mexicanos y mantiene pendiente cuándo retomará sus actuaciones en el país.