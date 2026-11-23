Macaulay Culkin está vinculado a una nueva película de Mi pobre angelito, en la que volvería a interpretar a Kevin McCallister después de más de tres décadas. El proyecto se desarrolla en Disney y 20th Century Studios, con Seth Rogen y Evan Goldberg como guionistas y productores, según reportes de medios especializados estadounidenses. Disney declinó comentar sobre la producción.

Rogen y Goldberg trabajan con Culkin en una historia basada en una idea del propio actor. Ambos producirán mediante su compañía Point Grey. La película está en desarrollo temprano y aún quedan por anunciar el director, el resto del reparto y el calendario de producción.

¿Qué historia propuso Macaulay Culkin?

Durante una presentación de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, en noviembre de 2025, el actor imaginó a Kevin como un padre viudo o divorciado que dedica demasiado tiempo al trabajo. Su hijo, molesto por la falta de atención, lo deja fuera de casa y prepara trampas para impedirle entrar.

Culkin explicó que la casa funcionaría como una representación de la relación entre padre e hijo. Kevin tendría que encontrar la forma de recuperar la confianza del niño mientras enfrenta los obstáculos que este coloca. La propuesta pública permite conocer el punto de partida del actor, aunque los detalles del guion que llegará a producción siguen pendientes.

¿Cuándo interpretó por última vez a Kevin en el cine?

La última película de la franquicia protagonizada por Culkin fue Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992. En ella, Kevin termina separado de su familia y vuelve a encontrarse con Harry y Marv, los ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. El actor había presentado al personaje en la cinta original de 1990, dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes.

Las dos primeras entregas recaudaron juntas alrededor de 836 millones de dólares en todo el mundo. La saga continuó con otras cuatro películas sin Culkin, incluida Mi pobre y dulce angelito, que llegó a Disney+ en 2021 con un nuevo protagonista.

Kevin McCallister ya había regresado en comerciales

Culkin retomó al personaje adulto en un anuncio de Google Assistant en 2018. En noviembre de 2026 apareció también en una campaña navideña de McDonald´s, donde Kevin encuentra un restaurante vacío y vuelve a enfrentarse a la ausencia de quienes lo rodean. Esa aparición precedió a los nuevos reportes sobre la secuela.