Tallulah Willis generó conversación en redes sociales después de compartir una fotografía junto a su padre, el reconocido actor Bruce Willis, quien desde hace algunos años enfrenta problemas de salud relacionados con la demencia frontotemporal. Sin embargo, tras reflexionar sobre la publicación, decidió retirarla y ofrecer una disculpa por haber expuesto un momento familiar tan privado.

La imagen fue compartida el sábado 21 de noviembre a través de Instagram. En ella aparecía Tallulah, de 32 años, abrazando a su padre mientras ambos permanecían sentados en un columpio de porche al aire libre, tomados de la mano y disfrutando de un día soleado.

Bruce, de 71 años, vestía un cárdigan gris sobre una camisa color salmón, mientras que el entorno estaba rodeado de vegetación. La fotografía capturaba un momento de cercanía entre padre e hija que Tallulah acompañó inicialmente con dos emojis.

Tallulah reflexiona sobre la publicación de una imagen familiar

No obstante, al día siguiente, la joven decidió eliminar la imagen y publicó un mensaje en el que explicó lo ocurrido y reconoció que no había pensado que aquella fotografía pudiera resultar demasiado íntima para compartirla públicamente.

Tallulah explica que había publicado la imagen porque ambos estaban disfrutando de un momento especialmente bonito mientras veían un video del cantante Frankie Valli. Tallulah explicó que se encontraba tan emocionada por la experiencia que no se detuvo a considerar si era apropiado mostrar ese instante familiar ante sus seguidores.

También manifestó que entendía la situación y que procuraría ser más cuidadosa con este tipo de publicaciones en el futuro. A pesar de retirar la fotografía, aprovechó para expresar el cariño que siente por su padre y recordar que continúa siendo una figura fundamental para toda su familia.

Tallulah es la menor de las tres hijas que Bruce Willis tuvo con su exesposa, Demi Moore. Sus hermanas mayores son Rumer, de 37 años, y Scout, de 35.

Bruce Willis enfrenta problemas de salud desde su diagnóstico

El actor, conocido mundialmente por sus participaciones en películas como Duro de matar, se retiró de la actuación después de recibir un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta las capacidades del habla y el lenguaje. En febrero de 2023, su familia informó públicamente que Bruce padecía demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que afecta determinadas regiones del cerebro y puede provocar alteraciones en el comportamiento y las capacidades comunicativas.

Desde entonces, el intérprete ha mantenido una vida mucho más reservada y sus apariciones públicas han sido poco frecuentes. Una de sus últimas apariciones especiales ocurrió durante la boda de Tallulah con el músico Justin Acee. En aquella ocasión, el actor fue fotografiado junto a su hija y su nuevo yerno en una serie de imágenes publicadas por Vogue.

La joven también compartió fotografías de ese encuentro y describió el momento como un recuerdo entrañable junto a las dos personas que formaban parte de ese instante tan importante para ella.

Emma Heming comparte su experiencia con la enfermedad de Bruce

Conforme avanzó la enfermedad, la familia tomó decisiones para garantizar que el actor recibiera los cuidados necesarios. Su esposa, Emma Heming Willis, con quien se casó en 2009 y tiene dos hijas, Mabel y Evelyn, explicó anteriormente que Bruce dejó la residencia familiar para trasladarse a una vivienda de una sola planta, adaptada a sus condiciones y necesidades actuales.

En ese lugar cuenta con un equipo de atención permanente que se encarga de sus cuidados. Emma también explicó que el actor presenta anosognosia, una condición neurológica que puede impedir que una persona reconozca o comprenda plenamente su propia enfermedad.

Emma Heming habla sobre la culpa y cómo enfrenta esta etapa. La esposa del actor también ha compartido públicamente lo complicado que ha sido adaptarse a los cambios que implica la enfermedad de Bruce. A principios de este año, confesó que tuvo dudas sobre cómo celebrar su cumpleaños número 50, debido al difícil momento que atravesaba su familia y a que no se sentía con ánimo de organizar festejos.

Sin embargo, durante una conversación con Hoda Kotb en el pódcast Making Space, explicó que finalmente decidió escuchar los consejos de sus amigos y permitir que la celebración fuera una oportunidad para compartir con sus seres queridos. Emma reconoció que frecuentemente experimenta sentimientos de culpa, aunque ha aprendido que estos no contribuyen a mejorar la situación. También señaló que suele preguntarse qué habría querido Bruce para ella y que está convencida de que él desearía verla disfrutar de su vida junto a sus familiares y amistades.

La demencia frontotemporal es una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, sus síntomas pueden incluir cambios en la conducta y dificultades con el lenguaje, además de avanzar progresivamente con el paso de los años.

Mientras Bruce Willis continúa recibiendo atención y acompañamiento, su familia sigue compartiendo algunos momentos de esta etapa, procurando mantener un equilibrio entre el cariño de sus seguidores y la privacidad que requiere su vida personal.