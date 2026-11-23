La investigación que enfrenta Vadhir Derbez por el presunto delito de violación continúa generando controversia. Esta vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) salió a defender las actuaciones realizadas y aseguró que cuenta con datos de prueba que respaldan la declaración de la mujer que presentó la denuncia contra el actor.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, confirmó que existe una carpeta de investigación contra Vadhir "N" y sostuvo que las autoridades han reunido elementos suficientes para solicitar la intervención de un juez de control.

La funcionaria explicó que las pruebas recopiladas permiten dar continuidad al procedimiento, aunque puntualizó que no deben interpretarse como una determinación anticipada sobre la responsabilidad del investigado.

Asimismo, rechazó los señalamientos relacionados con una posible fabricación de los hechos y defendió el trabajo realizado por la institución, al asegurar que la investigación se ha desarrollado conforme a las actuaciones correspondientes.

Fiscalía explica por qué busca localizar a Vadhir Derbez y sus abogados

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue la situación de los representantes legales del actor.

Michelle Marisol Flores señaló que Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, abogados que han ofrecido declaraciones públicas en nombre de Vadhir, no aparecen acreditados formalmente dentro de la carpeta de investigación relacionada con la presunta agresión sexual.

La fiscal explicó que esta situación ha llevado a las autoridades a intentar localizar directamente al actor y a sus abogados mediante diferentes domicilios obtenidos de fuentes oficiales.

Incluso, detalló que personal de la Fiscalía acudió a las instalaciones del despacho jurídico que el propio Vadhir mencionó en su denuncia por presunta extorsión, con la intención de establecer contacto y realizar las notificaciones correspondientes.

Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, tampoco consiguieron que el actor compareciera.

¿Qué pasó con el amparo que obtuvo Vadhir Derbez?

La controversia también está relacionada con el recurso de amparo que, según la defensa del actor, dejó sin efectos la orden de aprehensión que se había emitido en su contra.

Frente a este escenario, la Fiscalía aclaró que dicha resolución no significa que la investigación haya concluido ni que exista un pronunciamiento definitivo sobre la inocencia o culpabilidad de Vadhir.

La institución mantiene su postura de que existen elementos para continuar con el procedimiento, mientras el asunto permanece relacionado con un proceso de amparo.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la carpeta de la Fiscalía capitalina comenzó después de una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años.

La mujer señaló al actor por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la grabación de un videoclip en abril de 2026, en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Por su parte, Vadhir Derbez ha negado las acusaciones y, junto con sus representantes legales, presentó señalamientos por un supuesto intento de extorsión.

Según la versión del actor y su defensa, habrían solicitado 350 mil dólares a cambio de evitar la difusión de información relacionada con la denuncia. Además, sus abogados han cuestionado las actuaciones de las autoridades y aseguran contar con elementos para respaldar su postura.

Reportan una segunda denuncia contra el actor ante la FGR

El caso también tiene un segundo frente de investigación, luego de que se diera a conocer otra acusación por presunta violación ante la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Este señalamiento estaría relacionado con un supuesto incidente ocurrido durante un viaje en un crucero, por lo que se trata de un asunto independiente de la carpeta que lleva la Fiscalía de la Ciudad de México.

Sobre esta segunda denuncia, la defensa de Vadhir manifestó que no ha recibido notificaciones oficiales y que desconoce formalmente la existencia de una investigación en esa instancia.

Por ahora, la Fiscalía capitalina sostiene que cuenta con elementos para continuar las actuaciones relacionadas con la primera denuncia, mientras que el actor mantiene su rechazo a los señalamientos y su defensa cuestiona el procedimiento. Hasta el momento, no existe una determinación de culpabilidad en su contra.