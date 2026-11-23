Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha vuelve a Panem para contar la historia de Haymitch Abernathy, 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen. La película, dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins, sigue al joven del Distrito 12 durante los quincuagésimos Juegos del Hambre, conocidos como el segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Joseph Zada interpreta a Haymitch a los 16 años. En esta edición, el Capitolio exige el doble de tributos, por lo que 48 jóvenes deben entrar a la arena. El protagonista forma una alianza con Maysilee Donner, personaje de Mckenna Grace, mientras enfrenta las reglas del certamen y el control del presidente Snow.

La vida de Haymitch antes de los Juegos

Whitney Peak da vida a Lenore Dove Baird, la novia del protagonista. Su vínculo con Haymitch permite conocer la vida que el joven llevaba antes de ser seleccionado para competir. Entre los tributos del Distrito 12 también aparecen Wyatt Callow, interpretado por Ben Wang, y Louella McCoy, a quien encarna Molly McCann.

Maysilee tiene una conexión con la historia que después contará la saga original. Es amiga de la madre de Katniss y la primera dueña del broche del Sinsajo. Mckenna Grace interpreta a una joven cuya relación con Haymitch cobra importancia dentro de la arena.

El elenco y los personajes del Capitolio

Ralph Fiennes asume el papel del presidente Coriolanus Snow, interpretado por Donald Sutherland en las primeras películas. Elle Fanning encarna a una joven Effie Trinket y Jesse Plemons interpreta a Plutarch Heavensbee. Kieran Culkin aparece como Caesar Flickerman, el presentador encargado de entrevistar a los tributos ante las cámaras del Capitolio.

Glenn Close interpreta a Drusilla Sickle, la escolta de los participantes del Distrito 12. Billy Porter da vida a Magno Stift, el diseñador responsable de su vestuario. Ambos forman parte del equipo que prepara a los jóvenes para sus apariciones públicas antes del inicio de los juegos.

Vencedores del pasado en la historia

Lili Taylor interpreta a Mags Flanagan, Kelvin Harrison Jr. a Beetee Latier y Maya Hawke a Wiress. Sus personajes permiten conocer etapas anteriores de los vencedores que el público vio en otras entregas. Percy Daggs IV encarna a Ampert Latier, hijo de Beetee y participante del certamen.

La adaptación cuenta con guion de Billy Ray y Michael Lesslie. Su estreno en México fue el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con Excélsior, mientras que Lionsgate fijó el lanzamiento estadounidense para el día 20. Es la sexta película de la franquicia y la segunda precuela, después de Balada de pájaros cantores y serpientes.