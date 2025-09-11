Padres de Christian Nodal respaldan a Cazzu en disputa por permiso de viaje de Inti

Padres de Christian Nodal respaldan a Cazzu para que su hija Inti pueda viajar; el cantante enfrenta demanda legal por presunta falsificación de contratos

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025 — En medio del tenso conflicto legal entre Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu por el permiso de viaje de su hija Inti, nuevos reportes indican que los padres del artista, Jaime González y Cristy Nodal, estarían dispuestos a intervenir en favor de la madre de su nieta, para que la niña pueda acompañarla en su actual gira internacional.

El respaldo familiar coincide con otro escándalo que rodea al cantante mexicano: una demanda por presunta falsificación de contratos presentada por su antigua disquera, Universal Music, lo cual complica aún más su situación legal y mediática.

La batalla por el permiso de viaje: Cazzu sigue sin poder llevar a Inti de gira

Durante una reciente entrevista en un podcast argentino, Cazzu —cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli— reveló que, desde hace más de un año, no ha logrado que Nodal firme el permiso legal necesario para que su hija Inti pueda viajar fuera del país junto a ella, lo cual ha afectado directamente su carrera artística y su vida como madre.

"No se ha podido firmar el permiso. Es algo que vengo intentando desde hace mucho y ha sido muy doloroso", declaró la intérprete de Jefa.

La artista también relató un episodio especialmente difícil en el proceso legal: durante una audiencia de mediación, el abogado de Nodal le dijo:

"Tenemos el control sobre vos y tu hija", una frase que —según Cazzu— refleja el tipo de poder que se ha intentado ejercer sobre ella y la menor.

Los abuelos de Inti podrían marcar la diferencia

El periodista Javier Ceriani reveló en su programa que los padres de Nodal estarían molestos con la actitud de su hijo y habrían comenzado a considerar su intervención directa para que Cazzu obtenga el permiso necesario.

"Los abuelos de Inti están furiosos. Quieren ver a su nieta y están muy descontentos con el actuar de Christian como padre. Creen que quien está manipulando a Nodal es Ángela Aguilar", afirmó Ceriani.

El respaldo de Jaime y Cristy Nodal no sería nuevo. En abril pasado, durante una visita de Cazzu a México, fueron vistos compartiendo tiempo con su nieta y la cantante en un hotel de Paseo de la Reforma, mientras que Christian Nodal convivió apenas unas horas con su hija. Este gesto fue ampliamente comentado y reforzó la idea de que existe un vínculo afectivo sólido entre los padres del cantante y Cazzu, incluso tras la separación de la pareja.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial cómo planean intervenir, la postura pública de los abuelos podría ser clave para destrabar el caso, ya que podrían influir directamente en Christian Nodal o incluso brindar apoyo legal a Cazzu.

Nodal bajo presión: enfrenta demanda por falsificación de contratos

Mientras tanto, Nodal enfrenta una seria demanda por parte de Universal Music, empresa con la que mantuvo vínculos contractuales en los inicios de su carrera. La disquera lo acusa de haber presentado documentos alterados y firmas presuntamente falsas para recuperar los derechos de su música.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, hay al menos 32 documentos bajo investigación, incluyendo notarías no válidas y contratos firmados de forma irregular, lo que pone en duda la legalidad de varios de sus lanzamientos más recientes.

Posibles consecuencias legales

Expertos en derecho del entretenimiento señalan que, si no se alcanza un acuerdo extrajudicial, el caso podría ser judicializado en las próximas semanas, y tanto Christian Nodal como su padre, Jaime González, podrían enfrentar cargos penales. Incluso no se descarta una posible orden de aprehensión si se demuestra la falsificación de documentos oficiales.

Silencio mediático y aumento de seguridad

Ante la presión pública, Christian Nodal ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comunicado sobre el caso del permiso de viaje de Inti ni sobre su situación con Universal Music. Además, en sus recientes apariciones ha estado fuertemente escoltado por personal de seguridad, lo que ha dificultado el acceso de la prensa.

Por su parte, Cazzu continúa con su gira Latinaje, y ha recibido el respaldo de colegas, fans y figuras públicas que han exigido respeto a sus derechos como madre y artista.

Una historia familiar con múltiples frentes legales

El conflicto entre Christian Nodal y Cazzu ya no es solo una disputa por un permiso de viaje, sino un caso que involucra dinámicas familiares complejas, denuncias legales por falsificación y el debate sobre los derechos parentales en la industria del espectáculo.

Con la intervención potencial de los abuelos de Inti y la presión mediática creciente, el rumbo de esta historia podría cambiar en los próximos días. Por ahora, la pequeña Inti sigue sin poder acompañar a su madre, mientras el padre enfrenta el momento legal más delicado de su carrera.