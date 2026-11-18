MONTERREY, México (AP) — Una filtración en los archivos internos del videojuego móvil Pokémon GO vinculó al Parque Fundidora de Monterrey con Registeel, una criatura legendaria de tipo acero perteneciente a la franquicia japonesa, lo que ha generado expectativa entre jugadores y aficionados en el norte de México sobre una posible dinámica temática en la capital industrial del país.

Filtración revela conexión entre Registeel y el Parque Fundidora

De acuerdo con hallazgos difundidos por comunidades especializadas en análisis de código del juego, el listado asocia a diversos Pokémon legendarios con puntos emblemáticos alrededor del mundo. En el caso de México, el recinto ubicado en Monterrey —antigua sede de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey— aparece relacionado directamente con Registeel, personaje introducido originalmente en la tercera generación de la saga y cuya identidad gira en torno a estructuras metálicas de alta resistencia.

Hasta el momento, los desarrolladores del título de realidad aumentada no han emitido un anuncio oficial sobre la función exacta que tendrán estas coordenadas dentro de la plataforma. Sin embargo, jugadores y analistas de datos de la aplicación han señalado en redes sociales que los registros podrían formar parte de futuras investigaciones especiales, eventos presenciales o puntos de interés denominados Poképaradas mundiales vinculadas con las características culturales e históricas de cada región.

La comunidad de Pokémon GO en Monterrey espera un evento especial

Dentro del universo de la franquicia creada por Nintendo, Game Freak y Creatures, Registeel es catalogado como un Pokémon legendario de tipo acero puro. Según la enciclopedia oficial de la serie, su cuerpo está compuesto por una sustancia misteriosa más dura que cualquier metal conocido en la Tierra, pero lo suficientemente elástica para contraerse y dilatarse con rapidez en combate. El personaje mide 1.9 metros de altura, pesa 205 kilogramos, posee la habilidad Cuerpo Puro y presenta debilidad frente a ataques de tipo fuego, tierra y lucha.

La elección del Parque Fundidora como escenario vinculado a esta criatura responde al pasado siderúrgico de Monterrey, urbe reconocida históricamente como el principal polo industrial y metalúrgico de México. El parque público conserva altos hornos, naves industriales y maquinaria original de la fundidora que operó entre 1900 y 1986, elementos arquitectónicos que guardan relación directa con la temática metálica del personaje.

Registeel, un Pokémon legendario, podría tener un evento en Monterrey

La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad regiomontana de Pokémon GO, la cual cuenta con antecedentes de eventos internacionales en el mismo recinto, como el Pokémon GO Tour: Live celebrado en febrero de 2022, que reunió a miles de entrenadores locales y extranjeros en las instalaciones del parque.

Lanzado originalmente en julio de 2016 por Niantic en colaboración con The Pokémon Company y Nintendo, Pokémon GO es un videojuego gratuito disponible para dispositivos iOS y Android que utiliza tecnología de geolocalización para permitir a los usuarios explorar entornos reales, capturar criaturas, interactuar en gimnasios y participar en competencias regionales y mundiales.