Laura Brand habló públicamente por primera vez sobre la situación judicial de su esposo, el comediante británico Russell Brand, y confirmó que continuará al frente del programa que ambos compartían semanalmente en YouTube, pese a que él ya no podrá acompañarla en las transmisiones.

Durante la emisión del domingo 15 de noviembre de Sunday Service with the Brands, la mujer, de 39 años, explicó que el espacio tendrá modificaciones tras la sentencia que recibió el también expresentador de televisión. Sin embargo, dejó claro que su intención es mantener la esencia del proyecto.

En su intervención, Laura también hizo referencia a su fe religiosa y aseguró que encuentra en ella una forma de afrontar el difícil momento que atraviesa su familia.

"Confiamos en Dios, confiamos en su plan y confiamos en todo lo que está haciendo ahora mismo, aunque sea doloroso", expresó al explicar que el programa podría tener una apariencia diferente, pero conservará sus principales objetivos.

Asimismo, reconoció que acostumbrarse a realizar las transmisiones sin Russell será complicado, pues ambos estaban habituados a compartir ese espacio.

Laura Brand comparte un episodio inédito de Russell Brand

Después de sus declaraciones, Laura compartió un capítulo que había sido grabado con anterioridad y que permanecía sin publicarse. En el material, de aproximadamente una hora de duración, Russell Brand participa en una conversación sobre religión, moralidad e identidad personal.

La grabación se realizó mientras el comediante atravesaba el proceso judicial. Durante la charla, también cuestionó la manera en que la sociedad aborda los valores y la búsqueda de respuestas sobre el propósito de vida.

La publicación del episodio ocurrió pocos días después de que se diera a conocer la sentencia en su contra.

Russell Brand recibe condena de 10 años y seis meses

El pasado 5 de noviembre, Russell Brand fue declarado culpable de un delito de violación y tres cargos de agresión sexual contra cuatro mujeres, después de un juicio de cuatro semanas realizado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2004 y 2009, de acuerdo con la Fiscalía de la Corona británica. Durante el procedimiento, el comediante se declaró inocente de las acusaciones.

Posteriormente, el 9 de noviembre, el juez Joel Bennathan le impuso una pena de 10 años y seis meses de prisión. Además, determinó que deberá permanecer registrado de por vida en el padrón británico de delincuentes sexuales.

El proceso judicial generó atención debido a la trayectoria de Brand como figura de la televisión y la radio en Reino Unido, así como por la naturaleza de los delitos por los que fue encontrado culpable.

Su familia enfrenta una nueva etapa

Russell Brand y Laura Gallacher, conocida públicamente como Laura Brand, se casaron en 2017 y tienen tres hijos en común: Mabel, de 10 años; Peggy, de ocho, y un niño nacido en 2024.

Laura acompañó a su esposo durante una de las jornadas del proceso judicial, el pasado 5 de noviembre. Ahora, mientras él enfrenta su condena, confirmó que continuará con el espacio digital que ambos construyeron, aunque tendrá que adaptarse a una nueva dinámica sin su presencia.