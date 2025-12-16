Emiliano Aguilar denuncia traición de Ángela Aguilar en concierto

Emiliano Aguilar habla de una traición que involucra a Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar, de 33 años de edad, reveló que alguien cercano abusó de su confianza y Ángela Aguilar está involucrada.

La relación entre la familia Aguilar y Emiliano Aguilar está empeorando, pues el rapero volvió a arremeter contra ellos por una traición.

Emiliano Aguilar está molesto por una polémica que involucra a Ángela Aguilar. Ángela Aguilar tuvo un concierto en California e invitó a sus sobrinas, situación que molestó a Emiliano Aguilar. "Está saliendo por todos lados que mi hija estaba en el concierto de Ángela (...) Yo nunca di mi autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela, lo hizo la mamá de mi hija", mencionó Emiliano Aguilar.

El rapero mencionó que le tenía mucho respeto a la mamá de sus hijas, pero no le pareció que no le avisara que sus hijas asistirían al concierto de Ángela Aguilar. "No me dijeron nada, yo no sé. Ella lo hizo por su propia voluntad (...) Yo le dije a ella que no hiciera eso, pero no se puede hacer nada", explicó Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar aclaró que sigue enemistado con la familia Aguilar, pero la visita de su hija a Ángela Aguilar provocó especulaciones de un falso pleito entre él y su familia para llamar la atención.