Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla

La comunidad de la música tejana y los seguidores de la legendaria cantante Selena Quintanilla se encuentran de luto tras el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre, mánager y pilar fundamental en la carrera de la "Reina del Tex-Mex".

La noticia fue confirmada en redes sociales por su hijo, A.B. Quintanilla, quien publicó un mensaje conciso: "Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy...". Hasta el momento, la familia no ha revelado públicamente las causas del deceso del empresario y músico.

Abraham Quintanilla tuvo una contribución crucial en la consolidación del legado de su hija. No solo se desempeñó como representante, sino que también fue una figura activa como cantante y productor musical. Fue él quien supervisó la carrera de Selena, guiándola para convertirse en una de las artistas más importantes y con mayor proyección internacional dentro del género latino.

Impacto en la comunidad

Bajo su tutela, Selena y Los Dinos se formó como agrupación musical y alcanzó la fama que perdura décadas después de su trágico fallecimiento en 1995. Su trabajo ayudó a cimentar la base del éxito de la música tejana y regional mexicana.

La noticia ha generado una oleada de condolencias y mensajes de apoyo a la familia Quintanilla por parte de usuarios, amigos y figuras del medio artístico en redes sociales, quienes lamentan la pérdida de una figura clave en la historia musical latina.

Reacciones en redes sociales

Aunque los detalles exactos sobre las circunstancias de su muerte son desconocidos, su partida deja un vacío en el panorama artístico y entre los millones de admiradores que crecieron admirando el talento de Selena y el esfuerzo de su familia por llevar su música al estrellato.