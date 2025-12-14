Trágico final de Mary Magdalene, influencer de modificaciones corporales

La comunidad de las redes sociales y el mundo de las modificaciones corporales están de luto tras la repentina muerte de la influencer Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, a la edad de 33 años.

La figura, conocida por llevar los procedimientos estéticos a sus límites y documentar abiertamente su vida con cirugías extremas, fue encontrada sin vida tras una caída desde un edificio residencial en la ciudad costera de Patong, en la isla de Phuket.

Con una base de más de 400,000 seguidores en diversas plataformas, esta mujer de origen mexicano-canadiense había ganado notoriedad por sus transformaciones físicas radicales.

Según reportes de medios locales como Phuket News, el cuerpo de la influencer fue descubierto el pasado 9 de diciembre, alrededor de la 1:50 p.m., en el área de estacionamiento de un condominio por el personal del lugar. El capitán Channarong Prakongkuea, de la estación de policía de Patong, confirmó el hallazgo.

Las autoridades, tras confirmar su identidad con familiares, iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento. Aunque aún no se ha determinado si el suceso fue un accidente o un acto intencional, el reporte policial indicó que Gongora tenía previsto dejar el edificio el 10 de diciembre, un día después de su muerte. En el noveno piso, lugar desde donde cayó, se encontraron un par de sandalias que se presume eran suyas.

Según el Daily Mail, la joven solo se había hospedado en el lugar por una noche. El cuerpo ha sido trasladado al Hospital Vachira Phuket para realizar una autopsia completa que pueda arrojar más luz sobre el fatal incidente.

El Mensaje Póstumo de The Truman Show

La muerte de Mary Magdalene ha cobrado un tono más melancólico debido a una publicación que realizó en sus redes sociales el 8 de diciembre, apenas un día antes de su fallecimiento.

En un carrusel de imágenes, la influencer compartió la escena final de la película The Truman Show (1998), en la que el protagonista se despide con la ahora recordada frase: "Y en caso no los vuelva a ver, buenas tardes y buenas noches." La publicación también incluía una fotografía borrosa de su infancia, un mensaje que ahora muchos de sus seguidores interpretan como una trágica despedida.