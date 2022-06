Christian Nodal reveló por qué exhibió a Belinda

Ciudad de México.- Christian Nodal confesó la razón por la que filtró los mensajes que exhibían a Belinda pidiéndole dinero.

Lo anterior lo declaró durante una entrevista con el programa Ventaneando.

"La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas. Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje", dijo.

Agregó que él es una persona directa.

"La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión", declaró a Ventaneando.

Nodal también habló de su ruptura con Belinda.

"Yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien... hay que ser conscientes del poder de las redes.

"Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces", finalizó.

"Pido respeto por la decisión que ambos hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándoles lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", redactó Nodal ese día.