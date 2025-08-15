Christian Nodal y Cazzu: Polémica entrevista y mensaje enigmático

Cazzu lanza misterioso mensaje tras entrevista de Christian Nodal: ¿una indirecta?

Luego de la controvertida entrevista que Christian Nodal ofreció a Adela Micha, las redes sociales se encendieron, no solo por las declaraciones del cantante sobre su relación con Cazzu y su nueva pareja, Ángela Aguilar, sino también por la reacción de la rapera argentina.

A través de una historia en Instagram, Cazzu, de 31 años, compartió un mensaje enigmático que muchos interpretaron como una posible indirecta dirigida a Nodal. Aunque la artista suele mantener un perfil bajo en redes sociales, su publicación no pasó desapercibida entre los fans.

El mensaje parecía aludir a personas que "no saben amar", justo después de que Nodal hablara públicamente sobre los motivos de su ruptura con ella y la rapidez con la que comenzó su noviazgo con Ángela Aguilar.

La polémica creció cuando Nodal, de 26 años, explicó en la entrevista con Adela Micha —de 62 años— su versión de los hechos: detalló la línea de tiempo entre su separación de Cazzu y el inicio de su nueva relación, la cual ha sido muy cuestionada en redes, sobre todo porque formalizó su romance con Ángela a menos de un mes de su ruptura anterior.

Aunque el objetivo de la entrevista parecía ser aclarar rumores, la reacción del público ha sido contraria: tanto Nodal como Ángela Aguilar enfrentan una oleada de críticas en redes sociales. En medio del revuelo, la aparente respuesta de Cazzu ha sido interpretada como una elegante pero contundente señal de desaprobación.

Hasta el momento, la cantante argentina no ha hecho declaraciones directas al respecto, pero su publicación sugiere que está al tanto del escándalo y del trato que ha recibido en medios y plataformas digitales.