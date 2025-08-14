Nodal revela extorsión tras su boda con Ángela Aguilar: “Una revista tenía 560 fotos”

Ciudad de México.— Christian Nodal rompió el silencio y compartió su versión sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar, luego de meses de críticas y rumores. En entrevista con Adela Micha, el cantante reveló que tanto él como Ángela fueron extorsionados por una revista, que tenía en su poder más de 500 fotos de su boda espiritual en Roma, motivo por el cual se vieron obligados a hacer pública su relación.

“Fue medio obligatorio. Nos extorsionaron. Una revista tenía 560 fotos de nosotros… por eso salimos con que teníamos una relación formal”, confesó el intérprete de regional mexicano, quien aseguró que ambos buscaban mantener su romance en privado.

Nodal defendió a Ángela Aguilar ante los ataques recibidos en redes sociales, y reiteró que su relación con Cazzu ya había terminado antes de comenzar el noviazgo con la hija de Pepe Aguilar. “No hubo infidelidad. Yo ya no estaba enamorado. Nunca le falté al respeto a Cazzu”, dijo, aclarando que incluso el embarazo de su ex fue un intento por salvar una relación ya deteriorada.

La pareja, que actualmente lleva un año casada, se unió en una ceremonia íntima en Roma. Nodal admitió que ni él ni Ángela informaron a sus padres en ese momento. “Cuando nos casamos en Roma, no le avisé al suegro ni ella a sus papás”, dijo.

El artista relató que la presión por la publicación inminente de las imágenes los llevó a actuar. “Mi publicista me dijo: 'ya están saliendo videos de Roma, tenemos que aclarar porque alguien más lo va a hacer'. Ángela eligió las fotos, y el 11 de junio la invité a cantar conmigo en el Auditorio Nacional. Dije: ‘esto no me lo va a quitar ninguna revista’”.

Finalmente, recordó con humor el momento en que informaron a Pepe Aguilar y Aneliz, quienes estaban de viaje en Japón cuando se enteraron de la boda. “No entendían cómo estaban dándose las cosas”, comentó Nodal entre risas.