¿Cuáles son los SÍNTOMAS de una persona que está CONSUMIENDO DROGAS?

Piedras Negras, Coah. — Ira descontrolada, intolerancia a la crítica, delirio de persecución e incluso brotes psicóticos o actitudes mesiánicas son señales que, si se presentan juntas, pueden alertar sobre un posible consumo de drogas, advierten especialistas.

De acuerdo con expertos en salud mental y adicciones, los cambios de carácter suelen ser los primeros indicios: explosiones de enojo sin motivo claro, pérdida total de control emocional, reacciones hostiles ante cualquier observación y la creencia de que "todos están en su contra". En algunos casos, incluso se desarrolla un discurso de superioridad moral o intelectual, acompañado de ideas grandiosas.

En el plano social, es frecuente que la persona se aísle, evite a viejos amigos, mienta sobre su paradero, oculte sus llamadas y se rodee de personas sobre las cuales no quiere hablar. La pérdida de motivación, el abandono de responsabilidades y la falta de interés en la vida cotidiana también son comunes.

Entre los signos físicos se encuentran somnolencia, temblores, pupilas dilatadas, ojos enrojecidos, descuido personal, cambios de apetito, movimientos torpes, ojeras, sueño irregular, tos frecuente y pérdida de peso.

Los especialistas subrayan que no todas estas conductas implican necesariamente el consumo de drogas. Sin embargo, cuando se combinan síntomas emocionales extremos con cambios físicos notorios, es momento de buscar atención profesional de inmediato.