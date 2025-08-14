Nodal reveló que se casó con Ángela solo 21 días después de terminar con Cazzu

Christian Nodal rompió el silencio sobre su vida personal y confirmó que contrajo matrimonio espiritual con Ángela Aguilar en Roma, a solo tres semanas de haber terminado su relación con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija.

En una entrevista con Adela Micha, el intérprete de regional mexicano relató cómo nació su vínculo con Ángela desde la pandemia, cuando colaboraron en la canción Dime Cómo Quieres, aunque en ese momento no prosperó la relación. Fue hasta el reencuentro en mayo de 2024 que retomaron el contacto. "El 8 de mayo terminé con Cazzu, y el 14 hablé otra vez con Ángela... El 29 nos fuimos a Roma", explicó.

Nodal detalló que la boda fue una decisión espontánea durante un viaje a Europa tras un concierto en Ensenada. Aseguró que nunca tuvo intención de formalizar legalmente en ese momento, pero quiso sellar su amor en una ceremonia simbólica. "Fue hermoso, se respiraba amor. Nunca había amado así, con razones correctas", expresó.

Respecto a Cazzu, el cantante negó haberle sido infiel y afirmó que le notificó personalmente su nueva relación. "El 20 de mayo le dije que iba a comenzar a salir con alguien... ya sabía que era Ángela. Le avisé para que no se enterara por los medios", sostuvo. Añadió que, aunque su expareja lo entendió, "no sé cómo lo acomodó su corazón".

Finalmente, Nodal reveló que la entrevista en la que Ángela Aguilar confirmó públicamente su relación con él fue, según él, producto de una extorsión.