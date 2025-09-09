Christian Nodal enfrenta distanciamiento familiar tras matrimonio con Ángela Aguilar

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025 (ABC Noticias) — El presentador Javier Ceriani afirmó este martes que Christian Nodal atraviesa por un momento de aislamiento personal, después de que supuestamente se distanciara de sus padres debido a la influencia de la familia Aguilar. Según Ceriani, "la comunicación de Nodal con sus padres es ahora casi inexistente, lo que lo ha dejado en una posición vulnerable"

La controversia surge en un entorno mediático ya cargado tras el reciente matrimonio del cantante con Ángela Aguilar, hija del emblemático Pepe Aguilar. A pesar de la cercanía pública entre las dos familias, el distanciamiento familiar ha encendido las alarmas en redes sociales.

La unión entre Nodal y Ángela fue oficializada en julio de 2024 con una ceremonia privada en Morelos, tras confirmar su relación en junio de ese mismo año Su enlace fue celebrado por muchos aficionados, aunque también generó críticas por la rapidez con que ocurrió después del fin de la relación del cantante con la rapera argentina Cazzu —madre de su hija— en mayo de 2025

Este matrimonio no solo potenció el vínculo artístico y sentimental entre Nodal y la dinastía Aguilar, sino que también parece haber tensado su comunicación con sus progenitores. El conflicto abre una nueva faceta de la saga familiar que envuelve al artista, quien ahora se encuentra, según Ceriani, en un momento de vulnerabilidad personal

En paralelo, la reconocida dinastía Aguilar continúa lidiando con sus propias controversias. ElPaís publicó hace unos días un artículo titulado "Entre la grandeza y el drama: las tensiones familiares fracturan a la dinastía Aguilar", que destaca los conflictos internos de la familia, especialmente entre Emiliano Aguilar y el resto del clan

En resumen, mientras Christian Nodal forja un nuevo capítulo sentimental con Ángela Aguilar, su relación con sus padres se encuentra en un punto crítico según Javier Ceriani, reflejando las complejidades de mezclar fama, familia y dinámicas culturales en el ojo público.