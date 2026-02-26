Coca-Cola anuncia inversión millonaria mientras llega el trofeo Mundial 2026

Del AIFA a Guadalajara: Sheinbaum confirma llegada del trofeo del Mundial 2026

Sheinbaum confirma que el trofeo del Mundial 2026 llegará oficialmente a México el viernes 27 de febrero, con arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y traslado inicial a Guadalajara.

"El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita".

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El trofeo iniciará un recorrido por distintos estados como parte de las actividades previas al Mundial 2026.

Detalles confirmados

En el anuncio, la presidenta de México también destacó una reunión con directivos de Coca-Cola, quienes confirmaron una nueva inversión millonaria en el país.

A poco más de 3 meses del pitazo inicial con el que se inaugurará el Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX), se alistan los detalles para los primeros eventos del certamen deportivo.

Lo anterior debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el viernes 27 de febrero, llegará a territorio nacional el trofeo del Mundial 2026 que realizará en un recorrido por varios estados del país.