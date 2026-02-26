Cabaña de El Mencho en Tapalpa: videojuegos y objetos sorprendentes

´Call of Duty´ y ´FIFA´, entre juegos hallados en cabaña de El Mencho.
´El Mencho´ tenía juegos como ´Call of Duty´ y ´FIFA´ en la cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía.
Entre los títulos encontrados en el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes estaban juegos como:
- ´Modern Warfare 2´
- ´FIFA 12´
- ´Forza Motorsport 4´
- ´Forza Horizon 1´
- ´El Gato con Botas´
- ´Aventuras de Kinect Disneyland´.
En especial, esto contrasta con la imagen que se tiene del líder del CJNG.
Cabe señalar que en la cabaña de ´El Mencho´ también se hallaron diversos objetos como:
- ´Tationil Plus´, un medicamento usado para la insuficiencia renal.
- ´Salmo 91´, una oración de protección.
- Altares a ´San Judas Tadeo´ y ´San Charbel´.
- Alimentos: cortes de carne y pescado.
- Regalo de San Valentín.
- Ropa y perfumes de lujo.