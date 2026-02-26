Cabaña de El Mencho en Tapalpa: videojuegos y objetos sorprendentes

´Call of Duty´ y ´FIFA´, entre juegos hallados en cabaña de El Mencho.

´El Mencho´ tenía juegos como ´Call of Duty´ y ´FIFA´ en la cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía.

Entre los títulos encontrados en el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes estaban juegos como:

- ´Modern Warfare 2´

- ´FIFA 12´

- ´Forza Motorsport 4´

- ´Forza Horizon 1´

- ´El Gato con Botas´

- ´Aventuras de Kinect Disneyland´.

En especial, esto contrasta con la imagen que se tiene del líder del CJNG.

Cabe señalar que en la cabaña de ´El Mencho´ también se hallaron diversos objetos como:

- ´Tationil Plus´, un medicamento usado para la insuficiencia renal.

- ´Salmo 91´, una oración de protección.

- Altares a ´San Judas Tadeo´ y ´San Charbel´.

- Alimentos: cortes de carne y pescado.

- Regalo de San Valentín.

- Ropa y perfumes de lujo.