Pati Chapoy genera debate en redes tras comentario a Ricardo Manjarrez en plena transmisión

Pati Chapoy volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de un comentario realizado durante una emisión en vivo de Ventaneando, el cual desató reacciones entre usuarios que consideraron que la conductora expuso aspectos personales de Ricardo Manjarrez frente a las cámaras.

¿Qué generó la polémica en Ventaneando?

La situación ocurrió mientras el programa abordaba el tatuaje que Maribel Guardia se hizo en memoria de su hijo, Julián Figueroa. Durante la conversación, Chapoy cuestionó a Manjarrez sobre si sería capaz de tatuarse el ojo de su madre o el de un "novio".

Aunque la conductora cambió rápidamente de tema y el periodista no respondió, internautas señalaron que la reacción de Ricardo pareció incómoda, lo que alimentó la discusión en plataformas como X y TikTok.

El fragmento se viralizó rápidamente y fue compartido por distintas cuentas, entre ellas "La Tía Sandra", que calificó el momento como una supuesta exposición de la vida privada del conductor. A partir de ahí, usuarios comenzaron a debatir sobre los límites del humor y la confianza dentro de los programas de televisión, así como el respeto a la privacidad de las figuras públicas.

Reacciones de los conductores y el público

Hasta ahora, ni Ricardo Manjarrez ni Pati Chapoy han emitido declaraciones sobre la polémica ni sobre las interpretaciones que surgieron en redes sociales.

El episodio se suma a otro momento viral protagonizado recientemente por ambos conductores. Semanas atrás, Manjarrez llamó accidentalmente "güey" a Chapoy durante una transmisión en vivo, situación que provocó risas en el foro y una ola de comentarios en redes.

En aquella ocasión, el periodista se disculpó de inmediato y el programa compartió posteriormente el clip en tono humorístico, lo que ayudó a frenar especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos.

Impacto en la conversación digital

Con esta nueva controversia, Ventaneando y sus conductores vuelven a ocupar un lugar central en la conversación digital, marcada esta vez por el debate sobre privacidad, exposición mediática y límites en la televisión en vivo.