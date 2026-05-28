Jorge Ortiz de Pinedo aclara falsa noticia de fallecimiento

El actor, productor y comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo salió a desmentir las versiones que en días recientes circularon en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento. A través de un video, el artista de 78 años aseguró que se encuentra bien de salud y pidió a sus seguidores ignorar la información falsa difundida en plataformas como X, TikTok y WhatsApp.

"Todavía sigo en el plano terrenal", expresó el también productor, quien agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió tras viralizarse el rumor.

¿Cómo surgió el malentendido?

Ortiz de Pinedo explicó que el malentendido surgió después de publicar un mensaje de condolencias por la muerte de su amigo Javier Coello Trejo, conocido como el "Fiscal de Hierro", quien falleció el pasado 24 de mayo a los 77 años. En la publicación, el actor lamentó la pérdida del abogado y compartió una fotografía junto a él.

Sin embargo, algunos usuarios en redes interpretaron erróneamente el mensaje como si se tratara de un anuncio relacionado con la salud del propio actor, provocando así la difusión de versiones falsas sobre su muerte.

Posteriormente, el productor difundió un comunicado donde reiteró que se encuentra estable de salud, aunque afectado emocionalmente por la pérdida de su amigo y compañero del Patronato de La Casa del Actor.

Problemas de salud de Jorge Ortiz de Pinedo

En los últimos años, Jorge Ortiz de Pinedo ha enfrentado distintos problemas médicos. El actor fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), además de diabetes e hipertensión. Según ha relatado anteriormente, desarrolló la enfermedad pulmonar tras fumar durante 47 años.

Debido a esta condición, utiliza oxígeno y se mudó a Acapulco por recomendación médica, ya que la altitud de la Ciudad de México complicaba su respiración. Además, en el pasado enfrentó cáncer de pulmón y fue sometido a una cirugía en la que le retiraron los lóbulos superiores de ambos pulmones.

A finales de 2024, el actor reveló que los médicos le recomendaron retirarse de los escenarios debido a sus problemas respiratorios. Pese a ello, continúa trabajando detrás de cámaras y mantiene la esperanza de regresar algún día al teatro y la televisión.

Jorge Ortiz de Pinedo es considerado una de las figuras más reconocidas de la comedia y la televisión mexicana. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ha participado en producciones como "Dr. Cándido Pérez", "Una familia de diez" y "Cero en conducta", además de desempeñarse como productor, director y escritor.