Exasistente de Matthew Perry recibe condena de más de tres años por su papel en la muerte del actor

El caso por la muerte del actor Matthew Perry llegó a una resolución judicial luego de más de dos años de investigaciones. Kenneth Iwamasa, exasistente personal y una de las personas más cercanas al protagonista de "Friends", fue sentenciado a 41 meses de prisión por su participación en el fallecimiento del actor.

La condena fue dictada este miércoles 27 de mayo, luego de que Iwamasa se declarara culpable desde agosto de 2024 por conspirar para obtener ketamina de manera ilegal y suministrársela a Perry.

De acuerdo con medios estadounidenses, la jueza Sherilyn Peace Garnett calificó la conducta del exasistente como "imprudente", incluso antes del día en que ocurrió la muerte del actor. Además de la pena en prisión, deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 10 mil dólares.

Las investigaciones señalaron que Kenneth Iwamasa mantenía una relación cercana con Matthew Perry desde hace años y trabajaba como su asistente personal desde 2002. Entre sus funciones estaban coordinar citas médicas y supervisar medicamentos del actor.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que durante la recaída de Perry, el asistente terminó convirtiéndose en una pieza clave para facilitarle el acceso a sustancias ilícitas.

Uno de los aspectos más impactantes del caso fue la revelación de que los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez, quienes también fueron condenados previamente, le enseñaron a Iwamasa cómo aplicar ketamina pese a que no contaba con formación médica.

Según las autoridades, entre el 21 y el 27 de octubre de 2023, el exasistente llegó a administrarle entre seis y ocho dosis diarias al actor. Incluso, días antes de la muerte de Perry, ya lo había encontrado inconsciente y en estado de shock tras otras aplicaciones.

Kenneth Iwamasa también fue la persona que encontró sin vida a Matthew Perry en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, hecho que marcó el inicio de una de las investigaciones más mediáticas en Hollywood.