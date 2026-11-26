Belinda y Danna llevaron su complicidad al escenario de Mentiras All Stars y dieron una nueva respuesta a los rumores de rivalidad que las han acompañado durante más de dos décadas. Las cantantes compartieron un beso durante el cierre del espectáculo en el Auditorio Nacional, un momento que los asistentes grabaron y difundieron en redes sociales.

El encuentro ocurrió el domingo 8 de noviembre, durante la última función de la temporada. En medio de su participación conjunta, Danna se acercó a Belinda, la tomó del rostro y la besó ante la reacción del público. La escena volvió a colocar su relación en la conversación de sus seguidores.

La cercanía entre ambas también tiene una expresión musical. En agosto estrenaron “Dolce Vita”, su primera colaboración, incluida en el proyecto “Wet Dreams” de Danna. El videoclip ya había mostrado un juego de acercamientos entre las intérpretes, que culminaba con un beso en la mejilla.

¿Cómo ocurrió el beso en el escenario?

Su aparición en el musical dio continuidad a esa colaboración y al interés que despertó verlas trabajar juntas. Aunque durante años se habló de una confrontación entre ellas, ambas han expresado admiración por la trayectoria de la otra.

Las comparaciones comenzaron cuando protagonizaban producciones infantiles. Belinda debutó en “Amigos x siempre”, en 2000, y después encabezó “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate”. Danna ganó presencia con “María Belén” y continuó su carrera en títulos como “Amy, la niña de la mochila azul”.

El paso de la televisión a la música mantuvo las comparaciones entre sus proyectos, estilos y seguidores. Sin embargo, esa competencia atribuida por el público no constituye una confirmación de que existiera un conflicto personal entre ellas.

Danna ya había rechazado esas versiones en 2024. Al hablar de sus encuentros con Belinda, aseguró que se llevaban bien y atribuyó la supuesta enemistad a las interpretaciones de la prensa y de algunos seguidores. También destacó la buena energía que había encontrado al convivir con ella.

Belinda, por su parte, manifestó entonces entusiasmo ante la posibilidad de compartir un proyecto con Danna. El interés terminó por concretarse en una canción y, posteriormente, en su encuentro sobre el escenario.

Detalles de la colaboración musical

Antes de esas colaboraciones, las artistas habían coincidido públicamente en los Spotify Awards de 2020, donde posaron juntas. Esa imagen fue uno de los acercamientos que contrastaron con los rumores de distanciamiento.

El beso en Mentiras All Stars sumó otro momento a esa relación artística: dos intérpretes que crecieron entre comparaciones y que ahora comparten música y escenario, mientras mantienen su rechazo a la supuesta rivalidad.