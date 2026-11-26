La polémica que enfrenta Vadhir Derbez continúa generando reacciones, ahora también dentro de su entorno familiar. En medio de las acusaciones de presunto abuso sexual presentadas por dos mujeres, su madre, Silvana Prince, publicó una serie de mensajes en redes sociales que han llamado la atención por su contenido y el momento en que fueron compartidos.

Aunque la actriz suele mantener un perfil discreto en plataformas digitales, recientemente dejó ver su postura ante la controversia que involucra a su hijo. Hasta hace unos días, su única interacción relacionada con el tema había sido dar "me gusta" al video en el que Vadhir decidió hablar públicamente sobre las acusaciones.

Sin embargo, esta semana publicó algunas historias con frases dirigidas a quienes juzgan, difunden rumores y emiten opiniones sobre otras personas.

Una de las publicaciones contenía el mensaje: "Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro".

Posteriormente, compartió otra imagen con una reflexión sobre los rumores y las personas que los difunden: "Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a oídos sabios. Los rumores los inician los resentidos, los difunden los necios y los creen los idiotas".

La tercera publicación incluyó una frase sobre la dificultad de expresar lo que se considera correcto sin provocar inconformidad entre otras personas.

Aunque Silvana no mencionó directamente a Vadhir ni señaló a alguien en particular, sus mensajes aparecieron mientras el actor y su equipo legal buscan responder a los señalamientos y defender su postura ante las autoridades.

Vadhir Derbez asegura que no está evadiendo la situación

Por su parte, el hijo de Eugenio Derbez también ha utilizado sus redes sociales y espacios de entrevistas para hablar sobre el caso. Después de conversar con el periodista Ciro Gómez Leyva, publicó un video en el que rechazó las versiones que lo presentan como alguien que intenta esconderse de las autoridades.

En su mensaje, manifestó que las acusaciones han provocado consecuencias en su imagen pública, trayectoria profesional y vida familiar, además de señalar que se ha emitido una especie de sentencia pública sin que exista una resolución judicial.

El actor explicó que algunas de las diligencias para localizarlo se habrían realizado en un país donde no reside y en domicilios que tampoco corresponden a su lugar de vivienda.

Vadhir sostiene que fue víctima de una presunta extorsión

Otro de los puntos que el actor volvió a mencionar fue su versión sobre el origen de la primera denuncia, conocida en abril pasado.

En aquella ocasión, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que había recibido una exigencia económica para evitar que saliera a la luz información relacionada con una carpeta de investigación.

De acuerdo con su testimonio, le habrían solicitado 350 mil dólares a cambio de no hacer pública dicha documentación. Vadhir sostuvo que se negó a entregar el dinero y acusó que, posteriormente, habrían ocurrido irregularidades dentro de la fiscalía, además de una presunta filtración de documentos a medios de comunicación.

Estas declaraciones forman parte de la postura que el actor ha mantenido públicamente frente a los señalamientos.

Mientras tanto, las dos mujeres que lo acusan sostienen que cuentan con pruebas relacionadas con sus denuncias. El caso continúa generando atención pública, mientras las partes mantienen versiones distintas sobre lo ocurrido y el proceso legal sigue su curso.