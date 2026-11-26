Después de cerrar su etapa como Miss Universo, Fátima Bosch volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez por un motivo relacionado con su vida sentimental. La modelo tabasqueña compartió en sus redes sociales algunas fotografías junto a Alejandro Canahuati Farah, empresario hondureño con quien mantiene una relación.

Las publicaciones aparecieron el 25 de noviembre de 2026, apenas unas horas después de que entregara la corona del certamen a Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.

¿Cómo ocurrió el romance entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati?

En una de las imágenes, Fátima aparece abrazada de Alejandro mientras todavía lleva puesta la corona y luce un vestido corto de lentejuelas. Para acompañar la fotografía, eligió una breve pero significativa frase: "Él. Ese es el pie de foto".

En una segunda publicación, ambos aparecen abrazados dentro de un automóvil. En esta ocasión, la modelo dedicó unas palabras de agradecimiento a su pareja por haberla acompañado durante una etapa que, según expresó, no fue sencilla.

"Gracias por acompañarme en este proceso, que sé que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, y todo lo que hay en medio", escribió.

Detalles sobre Alejandro Canahuati, el novio de Fátima Bosch

Alejandro Canahuati Farah es originario de San Pedro Sula, Honduras, y se desempeña en el ámbito empresarial, principalmente en los sectores textil y comercial.

Actualmente ocupa el puesto de subgerente general de Industrias Pacer, compañía fundada por su padre, Mario Canahuati, quien también tuvo participación en la política hondureña al desempeñarse como secretario de Relaciones Exteriores de ese país entre 2010 y 2011.

A diferencia de Fátima, quien durante su reinado tuvo una constante presencia pública, Alejandro mantiene sus perfiles en redes sociales con acceso privado.

Aunque la pareja no había confirmado abiertamente su relación, ya existían algunas señales que despertaron sospechas entre sus seguidores.

Las primeras pistas de su romance

Uno de los primeros momentos en que fueron vistos juntos ocurrió el 31 de octubre de 2026, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán. En aquella ocasión, Alejandro llevaba un ramo de flores.

Semanas después, su cercanía volvió a quedar en evidencia durante el desayuno de despedida de Fátima, conocido como Fatima´s Farewell Tea Party, celebrado el 23 de noviembre en Puerto Rico.

Al evento acudieron familiares, amigos y personas cercanas a la organización del certamen. Entre los invitados también estuvo Alejandro, quien tuvo oportunidad de dedicarle unas palabras públicamente.

Con un micrófono en mano, el empresario expresó su admiración por la modelo y destacó su fe, determinación, compromiso con los demás y calidad humana.

También le hizo saber que había dejado una huella importante en muchas personas, incluyéndolo a él.

Desde el escenario, Fátima respondió dibujando un corazón con las manos, un gesto que quedó registrado en videos que posteriormente circularon en redes sociales.

Fátima Bosch se despide de Miss Universo con un emotivo mensaje

La noticia de su romance llegó después de uno de los momentos más importantes de su trayectoria: la entrega de la corona de Miss Universo 2026, durante la edición número 75 del concurso, celebrada en San Juan, Puerto Rico.

El 24 de noviembre, Fátima realizó su último recorrido como reina de belleza en el Coliseo José Miguel Agrelot. Durante su despedida lució la corona y una banda blanca con la frase "¡Viva Cristo Rey!", expresión que también había pronunciado cuando obtuvo el título un año antes.

En su discurso recordó el significado que tuvo para ella representar al certamen y aseguró que buscó transmitir un mensaje de amor, esperanza y autenticidad durante su gestión.

Antes de abandonar el escenario, agradeció la experiencia y animó al público a no tener miedo de mostrarse tal como es, defender sus convicciones y permitir que Dios guíe sus caminos.

La corona pasó entonces a manos de Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien obtuvo el título y devolvió el triunfo a la isla después de dos décadas.

Así, mientras Fátima Bosch comienza una nueva etapa lejos de sus responsabilidades como Miss Universo, también deja ver una faceta más personal al compartir públicamente el romance que hasta ahora había mantenido con discreción.