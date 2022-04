Comienza el juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard

Los abogados de Johnny Depp han contado cómo una "profundamente preocupada" Amber Heard hizo todo lo posible para perseguir y cortejar al actor, antes de cambiar el guión y regañarlo continuamente.

La abogada de Depp, Camille Vásquez, dijo en las declaraciones iniciales de su juicio por difamación de 100 millones de dólares el martes: "La señorita Heard es una persona profundamente perturbada que manipula a las personas que la rodean".

Vásquez describió cómo se conocieron por primera vez en 2009 en el set de la película The Rum Diary. "Ella lo persiguió, lo cortejó", dijo Vásquez. "Hizo todo lo posible para ganárselo interpretando a la novia cariñosa y funcionó: él se enamoró perdidamente de ella".

"Ella recurría a la violencia física, le tiraba cosas, lo golpeaba, le decía que era un cobarde, que no era lo suficientemente hombre porque no se quedaba y peleaba con ella".

Pero el equipo de Heard contó una historia muy diferente. La abogada Elaine Charlson Bredehoft le dijo al jurado que Depp está lleno de ira y es "como un demonio".

"Veía a su esposa Amber como su madre y su hermana a la que odia", dijo Bredehoft, y agregó que su ira fue "alimentada por el alcohol y las drogas".

Vásquez dijo que los amigos de Depp vieron "banderas rojas por todas partes" y con el tiempo "la verdadera señorita Heard comenzó a surgir".

'Ella lo regañaba, le gritaba, él intentaba apaciguar... pero siempre volvía a pasar'.

Vásquez continuó: "Comenzó a lidiar con la señorita Heard de la misma manera que lo hacía cuando era niño, trató de escapar, pero su intento de irse enfurecería a la señorita Heard".

Miss Heard equiparó la violencia y la ira con la pasión, según Vásquez.

"Ella se disculparía con excusas poéticas como si la violencia demostrara cuán feroz y abrumador es su amor por él".

Vásquez le dijo al jurado que escucharían de la seguridad de Depp cómo tendrían que sacar a Heard mientras ella le gritaba.

Vásquez dijo: "Cuando el Sr. Depp y la señorita Heard viajaron juntos, su equipo tuvo que reservar una habitación adicional para él para que tuviera un lugar adonde ir cuando la señorita Heard se enfureciera".

Vásquez dijo que el consejero matrimonial de la ex pareja describiría a Heard como el 'agresor' en la relación.

Las personas cercanas a él animan a Depp a conseguir un acuerdo postnupcial, según Vásquez.

Vásquez dijo: "Se indignó ante la sugerencia de que el Sr. Depp podría dejarla". Ella lo reprendió y cuando él trató de irse ella se volvió violenta, tan violenta que de hecho le arrojó una botella que golpeó su mano y explotó, le cortó la punta de uno de sus dedos.

La señorita Heard trató de evitar la humillación pública y se presentó como una noble sobreviviente y representante del movimiento MeToo. Escuchará pruebas de que la señorita Heard está obsesionada con su imagen pública. Es su prioridad número uno. Después de recibir un acuerdo de $ 7 millones del Sr. Depp, emitió un comunicado en el que afirmaba que no quería nada de él y que lo donaría al Children's Hospital Los Angeles y ACLU. Pero luego ella no hizo las donaciones.

"Sencillamente, la señorita Heard se había presentado públicamente a sí misma en el papel de una sobreviviente de abuso doméstico. No había vuelta atra's. Cuando el Sr. Depp defendió su buen nombre, la señorita Heard no pudo echarse atrás.

Vásquez continuó: 'La señorita Heard y sus abogados les contarán algunas historias de abuso realmente horribles.

Están diseñados para sorprenderte y abrumarte, están diseñados para ser explosivos y distraerte del sentido común que te dirá que todo es mentira. Ningún incidente de abuso podría haber ocurrido como afirma la señorita Heard.

"Ella dice mentiras y cubre esa mentira con aún más mentiras en una historia cada vez más dramática que cambia constantemente y evoluciona".

Vásquez admitió que Depp había pasado por una "lucha real con el abuso de sustancias".

Ella dijo: 'Pero luchar con las drogas y el alcohol no te convierte en un abusador. También ha usado un lenguaje muy colorido, usa palabras que yo no uso y probablemente tú no usas y las usa con frecuencia. El Sr. Depp no es perfecto pero no abusó de la Srta. Heard.

Este caso trata sobre lo que dijo la señorita Heard en su artículo de opinión. Pintó un cuadro de sí misma como una sobreviviente heroica e inocente del Sr. Depp. Una mujer golpeada que finalmente se enfrentó a su torturador. Miss Heard usó las acusaciones contra Depp para elevar su propio perfil y avanzar en su propia carrera.

"Se presentó como el rostro del movimiento MeToo, una virtuosa representante de las mujeres que verdaderamente han sufrido abusos. La evidencia mostrará que eso fue una mentira'

Vásquez calificó el artículo de opinión como un "acto de crueldad".

Ella dijo: 'Sr. Depp irá a su tumba sabiendo que, haga lo que haga, hay gente en el mundo que cree que abusó de una mujer.

El otro abogado de Depp, Ben Chew, tomó la palabra para comenzar las declaraciones de apertura ante Vásquez.

'Algunos de ustedes pueden reconocer al Sr. Profundo al verlo interpretar personajes como Edward Scissorhands o Jack Sparrow. Durante casi 30 años, el Sr. Depp se ganó la reputación de ser uno de los actores más talentosos de Hollywood, un artista respetado cuyo nombre se asoció con el éxito en la taquilla", dijo Chew.

'Hoy su nombre está asociado con una mentira, una declaración falsa pronunciada por su ex esposa, la acusada Amber Heard, que tildó falsa e injustamente al Sr. Depp como el villano. Un hombre que abusaría violentamente de una mujer.

"Este es un caso de difamación, es un caso sobre cuán devastadoras pueden ser las palabras cuando son falsas y se pronuncian públicamente. Una persona que hace una declaración falsa sobre otra persona puede ser considerada responsable. Eso es porque las palabras importan. Pintan una imagen en nuestra mente.

"Por eso, las palabras pueden evocar emociones fuertes y causar un daño irreparable a la reputación de una persona y cuando, como el Sr. Depp, tu carrera depende de tu reputación, ya sea que los productores de películas quieran que sus películas se asocien contigo, ese daño puede ser particularmente devastador. '

El actor de Piratas del Caribe fue visto entrando a la corte en Fairfax, Virginia , el martes, vistiendo un traje azul marino y anteojos oscuros. Dio a sus fanáticos un pulgar hacia arriba mientras pasaba y bromeó con su equipo legal antes de que comenzara el juicio.

Heard usó un traje gris y un top negro en la corte y parecía tenso.

El primer testigo será llamado por el lado de Depp, su hermana Christi Dembrowski, quien comparecerá en persona.

El siguiente fue el equipo de abogados de Heard.

La abogada Elaine Charlson Bredehoft tomó la palabra y le dijo al jurado: "Esta es la historia de un Johnny Depp muy diferente (que) tiene una enorme cantidad de ira".

Habrá testimonios de terapeutas en los que admite que tiene rabia, es como un demonio y ve a su esposa Amber como su madre y su hermana a la que odia. Será alimentado por el alcohol y las drogas.

Con los brazos abiertos para mostrar lo grande que es, Bredehoft dijo que el jurado escuchará una "lista de medicamentos recetados que su médico de cabecera y los equipos" le traen a Depp por los que paga $ 150,000 al mes y lo ha hecho desde 2014 que "no 'no incluye cocaína, éxtasis, MDMA'.

Bredehoft dijo: "Durante estos ataques de ira, el Sr. Depp cometió abusos verbales, físicos y sexuales contra Amber".

Amber cometió el error millones antes que ella. Decidió quedarse y tratar de solucionar el problema, así que se quedó. Ella pensó que podría curarlo, si lograba que estuviera sobrio y limpio.

"Ella siguió intentándolo, fue a terapeutas, fue a terapia de pareja".

Bredehoft dijo que Depp no quería que ella trabajara y luego comenzó a controlar lo que vestía.

Él comenzó a mirar sus guiones y rechazó cualquier escena de sexo, afirmó, y acusó a Heard de acostarse con "cada uno de sus coprotagonistas".

Las antiguas llamas se están preparando para enfrentarse por un artículo de opinión de diciembre de 2018 que Heard escribió para el Washington Post declarándose sobreviviente de violencia doméstica.

El artículo no menciona a Depp por su nombre, pero el veterano actor demandó por $50 millones, alegando que fue expulsado de la franquicia de Piratas del Caribe debido a la "clara implicación" de que él era el abusador.

La demanda de Depp afirma que Heard le presentó al mundo un relato 'engañoso' de la infame pelea del 21 de mayo de 2016 que puso fin al tumultuoso matrimonio de la pareja, con lesiones falsas y lágrimas de cocodrilo.

Además, alega que su ex esposa fue la "perpetradora" real de los episodios violentos que marcaron su relación, incluido un notorio incidente en Australia en el que supuestamente le cortó el dedo con una botella de vodka.

Heard ha contrademandado por 100 millones de dólares, alegando que el vengativo Depp ha llevado a cabo una campaña de desprestigio durante años, utilizando aliados de los medios y trolls de Internet para silenciarla y descarrilar su carrera como actriz.

Ella mantiene su afirmación de que Depp le arrojó un teléfono a la cara y la golpeó brutalmente durante la fatídica pelea de 2016 a pesar de que los oficiales de LAPD decidieron que no había motivos para investigar.

Los oficiales se encuentran entre las docenas de posibles testigos programados para declarar en persona o por enlace de video durante las próximas seis semanas, incluidos los actores de Hollywood Paul Bettany, James Franco y Ellen Barkin.

Otro nombre intrigante es Elon Musk, a quien Depp acusó de tener una aventura con Heard cuando aún estaban casados, una acusación que el magnate de Space X ha negado.

Pero como reveló DailyMail.com la semana pasada, es probable que el hombre más rico del mundo desvíe los procedimientos porque no es residente de Virginia y, por lo tanto, no puede ser obligado a declarar.

Depp está librando una batalla cuesta arriba para salvar su reputación después de que el Tribunal Superior de Gran Bretaña falló en su contra el año pasado cuando demandó al periódico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas".

Después de semanas de testimonio, el juez Nicol concluyó que el artículo de 2018 del medio era "sustancialmente cierto" y que el padre de dos hijos había atacado a Heard una docena de veces, lo que le hizo temer por su vida en tres ocasiones.

La corte de Londres también escuchó una gran cantidad de mensajes de texto impactantes que Depp le había enviado a la estrella de los Vengadores, Bettany, prometiendo: "Vamos a quemar a Amber".

"¡¡Ahogémosla antes de quemarla!!!", escribió en noviembre de 2013. "Luego me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta".

Fuentes cercanas a Depp dicen que nunca contempló llegar a un acuerdo o abandonar el caso de Estados Unidos y está desesperado por un segundo bocado de la guinda en Virginia, donde el resultado de Londres se ocultará a los jurados.

Armado con una batería de abogados muy bien pagados, incluida Kathleen Zellner de Making a Murderer, confía en inclinar la balanza con evidencia adicional que no apareció en el caso del 'golpeador de esposas'.

DailyMail.com ha sido líder mundial en la revelación de gran parte del material en los últimos dos años, desde grabaciones de audio explosivas hasta declaraciones explosivas y videos policiales.

El caché incluye imágenes de la cámara corporal de los oficiales de policía de Los Ángeles que visitaron el apartamento de la ex pareja en Los Ángeles la noche de la pelea de 2016.

Heard afirma que su exesposo la agredió antes de destrozar su casa de $1.5 millones, pero sus abogados argumentarán que los videos no muestran ningún daño.

El equipo de Depp también pondrá en duda las fotos de las heridas de Heard llamando a patólogos forenses y expertos en computación para que expliquen cómo las heridas no concuerdan con el abuso descrito por la actriz de Aquaman.

Y también pueden confrontar a Heard con grabaciones de audio en las que habla sobre golpear a Depp y cuestiona si alguien creería que fue víctima de violencia doméstica.

'No puedo prometer que no volveré a tener un examen físico. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la cabeza", dice en un clip, publicado previamente por DailyMail.com.

'Dile al mundo Johnny Depp, un hombre, yo también soy víctima de violencia doméstica... mira cuántos creen o se ponen de tu lado', agrega en un segundo.

La promesa de Heard de regalar la totalidad de su acuerdo de divorcio de $7 millones, dividiéndolo entre la ACLU y el Children's Hospital Los Angeles, también estará bajo el microscopio.

DailyMail.com reveló previamente que los abogados de Depp citaron a ambas organizaciones el año pasado para averiguar si alguna vez recibieron el dinero.

Le dirán al jurado que el hospital recibió $100,000, en lugar de los $3.5 millones prometidos, mientras que la ACLU recibió solo $450,000.

Otros $ 500,000 provinieron de alguien llamado 'Elon', quien los abogados de Depp dirán que es Elon Musk.

Heard insiste en que cumplirá su promesa, pero hasta ahora no ha podido hacerlo debido al creciente costo de su guerra legal con Depp.

Los expertos creen que la pareja ha gastado cada uno más de $ 20 millones hasta la fecha.

Depp y Heard se conocieron en el set de The Rum Diary en 2011, se casaron cuatro años después y luego se separaron en poco más de un año en medio de una serie de acusaciones de violencia doméstica espeluznantes y titulares de tabloides.

Después de finalizar su divorcio a principios de 2017, la disputa parecía haberse esfumado hasta que Heard publicó su artículo de opinión de diciembre de 2018, titulado: "Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan". .'

El artículo llevó a Depp a presentar una demanda por difamación en Virginia, donde se encuentran los servidores del Washington Post y varias de sus oficinas, declarando: 'Sra. Heard no es víctima de abuso doméstico; ella es una perpetradora.'

La contrademanda de Heard argumenta que es cierto que sufrió años de abuso a manos de su ex 'monstruo' y que tiene derecho a hablar de eso bajo la Primera Enmienda.

Sus abogados argumentarán que varias declaraciones en los medios hechas por el abogado y aliado de Depp, Adam Waldman, que la calificaron de mentirosa y calificaron sus afirmaciones como un engaño, fueron falsas, difamatorias y diseñadas para arruinar su carrera.

También acusó a Depp y Waldman de acosarla en Twitter, promulgar historias difamatorias y usar cuentas falsas y 'bots' rusos para amplificar la cobertura negativa, exigiendo el doble de daños a su ex marido.

Según los confidentes, no se trata del dinero, sin embargo, se trata de que Heard "recupere su voz" y su capacidad para defender a las víctimas de abuso.

Si tiene éxito, Depp, tres veces nominado al Oscar, la estrella mundialmente famosa de más de 50 películas de Hollywood que recaudaron $ 10 mil millones, podría perder toda su fortuna y lo que queda de su reputación.

Pero ya no hay vuelta atrás, según su representante.

"Este caso llevado a juicio es una prueba de que el tribunal reconoce la notable cantidad de victorias preliminares, pruebas y testigos en apoyo de Johnny", dijo la portavoz.

"Rechazar la oportunidad de limpiar el nombre de uno y permitir que alguien que se aprovecha del sistema se vaya sin repercusiones sería un descuido y sentaría un precedente peligroso para situaciones similares en el futuro".