Reportan delicado estado de salud de Laura Bozzo: habría sufrido un choque séptico y estaría intubada

La preocupación por la salud de Laura Bozzo aumentó luego de que el programa Venga la alegría diera a conocer información sobre un estudio médico reciente que reportaría complicaciones graves en el estado de la conductora peruana, entre ellas un choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar.

De acuerdo con lo expuesto en la emisión televisiva, el documento corresponde a una evaluación realizada durante el fin de semana y también señalaría que Bozzo habría requerido intubación y ventilación mecánica. Hasta el momento, la información difundida por el matutino no ha sido confirmada públicamente por sus familiares.

La noticia se dio a conocer después de que Aarón Guerrero, representante de la conductora, informara que su evolución presentaba avances, aunque advirtió que existía la posibilidad de una recaída durante el proceso de recuperación.

Complicaciones médicas que habría presentado

Elizabeth Curiel, jefa de información de Venga la alegría, reportó desde las inmediaciones del Hospital General de México, donde se encontraría internada la conductora, que su situación sería delicada.

Según la información presentada en el programa, las complicaciones se habrían producido después de una intervención quirúrgica en Acapulco para cerrar una úlcera. Este padecimiento habría derivado en peritonitis y, posteriormente, en un choque séptico.

El estudio citado por la emisión también mencionaría otros problemas de salud, entre ellos neumonía, colapso del pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales y quistes en los riñones y el hígado. Además, se reportaría un crecimiento del corazón.

Sobre la posible intubación, la información difundida indicaría que la conductora estaría recibiendo asistencia respiratoria mediante ventilación mecánica con un tubo endotraqueal.

No obstante, estos datos corresponden al reporte presentado por el programa televisivo y no a un parte médico confirmado públicamente por la familia.

Hijas piden respeto ante la situación familiar

En medio de la preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo, sus hijas, Victoria y Alejandra, han solicitado a los medios de comunicación que respeten su silencio mientras atraviesan este momento.

La petición se realizó a través del representante de la conductora, quien transmitió la postura de la familia ante la situación. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado o desmentido públicamente el diagnóstico difundido por Venga la alegría.

Mientras se espera información oficial, el estado de salud de la presentadora continúa generando inquietud. La confirmación de los padecimientos reportados y de su evolución dependerá de la información que puedan proporcionar sus familiares o sus representantes médicos.