Festival Pa'l Norte 2026: Fechas confirmadas en Monterrey

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El Festival Pa´l Norte ha confirmado oficialmente las fechas para su edición de 2026, despejando los rumores de un formato de cuatro días. El evento, uno de los más importantes de América Latina, se llevará a cabo durante tres días consecutivos: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026.

La sede, como es tradición en el festival, será el Parque Fundidora en el corazón de Monterrey, Nuevo León. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del evento, con el mensaje: "Solo necesitamos tres días para que se sienta para siempre. Nos vemos este 27, 28 & 29 de marzo".

Despejan dudas sobre el formato extendido

El anuncio oficial puso fin a los rumores que circulaban en redes sociales, los cuales señalaban que la edición de Pa´l Norte 2026 sería la más grande de su historia, con cuatro días de música. Al final, el festival mantendrá el formato de tres días, implementado desde 2023, consolidando su posición como un evento de fin de semana que concentra una gran variedad de géneros musicales y artistas.

Los seguidores del Festival Pa´l Norte ya pueden marcar el calendario para este evento que se ha convertido en una cita obligada en la agenda musical de México. Se espera que en las próximas semanas se revelen los detalles sobre la venta de boletos y el lineup que conformará esta edición.