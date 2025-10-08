SAT le quita más de un millón a Aldo de Nigris por ganar La Casa de los Famosos

Aldo de Nigris fue el gran ganador de La Casa de los Famosos México 2025, llevándose el codiciado premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, la cifra celebrada en pantalla no será la que reciba íntegramente el exfutbolista regiomontano, debido a las retenciones fiscales que establece la ley mexicana.

Conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), cualquier premio derivado de concursos o sorteos mayores a 600 mil pesos está sujeto a un impuesto del 35% que se retiene directamente. Esto significa que Aldo deberá entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 1.4 millones de pesos, por lo que su premio neto será de aproximadamente 2.6 millones.

Esta situación no es nueva. En ediciones pasadas, otros ganadores también enfrentaron la misma deducción. En 2023, Wendy Guevara cobró cerca de 2.6 millones netos y en 2024, Mario Bezares recibió poco más de 3.4 millones tras los descuentos fiscales.

Además del premio principal, Aldo de Nigris recibió un pago semanal estimado entre 700 y 800 mil pesos por su participación durante los 71 días del reality, lo que representa una ganancia adicional considerable.

El también conductor reveló que parte del dinero será destinado a comprarle una casa a su madre, así como a viajar y disfrutar del tiempo con su perro Rambo.

En resumen, aunque Aldo fue reconocido como el ganador de los "4 millones", las obligaciones fiscales reducen su premio real a poco más de 2.6 millones de pesos.