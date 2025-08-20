Conflicto interno y controversia en gira de RBD 2023: Maite Perroni renuncia a la banda

Maite Perroni se aleja de RBD por presuntos abusos y malos tratos, revela Andrés Tovar.

La actriz y cantante Maite Perroni no formará parte de futuros proyectos con RBD, según confirmó su esposo, el productor Andrés Tovar, quien denunció públicamente que durante la gira de 2023 ocurrieron abusos, robos y malos tratos dentro del grupo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Tovar rompió el silencio sobre la controversia que ha rodeado a la agrupación en los últimos meses. En su publicación, explicó que Perroni tomó la decisión de no regresar a RBD pese al cariño que siente por el proyecto y sus seguidores.

"Maite ama RBD, ama su música y a los fans, pero no participará en ningún proyecto en el que haya abuso, robos o malos tratos. Sus valores están por encima del dinero, aunque eso signifique renunciar a algo que quiere profundamente", escribió Tovar.

Una decisión basada en principios.

El productor defendió a Maite frente a las críticas que ha recibido en redes sociales por su aparente distanciamiento del grupo, y destacó que su decisión fue tomada con base en principios personales y profesionales.

Tovar también reconoció la larga trayectoria de Perroni y su compromiso con el trabajo ético, sugiriendo que lo ocurrido en la gira de reunión no fue simplemente una diferencia artística, sino una situación que vulneró la confianza y el respeto dentro del equipo.

RBD en la mira por conflictos internos.

Aunque no se han revelado más detalles sobre las acusaciones, los comentarios de Tovar se suman a una serie de rumores sobre tensiones internas y problemas financieros durante la reciente gira de RBD, que marcó el regreso de la banda tras años de inactividad.

Por el momento, Maite Perroni no ha emitido declaraciones directas sobre el tema, pero su ausencia en los planes futuros de la agrupación parece definitiva.