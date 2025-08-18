Fallece Terence Stamp, leyenda del cine británico

El actor británico Terence Stamp, símbolo de una generación dorada del cine y del movimiento cultural Swinging London, falleció a los 87 años, según confirmó su familia este domingo a través de la agencia Reuters.

Stamp se catapultó a la fama con su actuación en Billy Budd (1962), filme que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto, la única en su prolífica carrera. A lo largo de los años 60, se consolidó como un ícono de la época al participar en películas clave como Far From the Madding Crowd, dirigida por John Schlesinger, y Poor Cow, el primer largometraje de Ken Loach.

Nacido el 22 de julio de 1938 en el East End de Londres, hijo de un marino mercante, Stamp rompió barreras sociales al abrirse paso en el mundo del espectáculo. En una entrevista de 2013 con el British Film Institute, recordó que su padre dudaba que "gente como ellos" pudiera aspirar a una carrera artística, mientras que su madre apoyaba en silencio sus sueños.

Figura emblemática fuera de la pantalla, Terence Stamp fue parte activa del efervescente ambiente cultural londinense de los años 60. Mantuvo relaciones con mujeres como la modelo Jean Shrimpton y las actrices Julie Christie y Brigitte Bardot, y compartió piso con Michael Caine, con quien eventualmente perdió contacto.

Tras un periodo alejado del cine, regresó al centro de la atención internacional al interpretar al general Zod, el villano en Superman (1978), papel que repetiría en su secuela. Irónicamente, años más tarde, prestó su voz al personaje de Jor-El, padre de Superman, en la serie Smallville.

Stamp también demostró su versatilidad actoral en producciones como Wall Street, The Adjustment Bureau, y la aclamada comedia australiana The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, donde interpretó a la inolvidable drag queen Bernadette.

Pese a su extensa filmografía, Stamp siempre mantuvo una relación íntima y sin pretensiones con su oficio. "He hecho trabajos malos porque no tenía con qué pagar la renta, pero cuando lo he tenido, he querido hacer lo mejor posible", declaró al Guardian. Nunca tuvo ambiciones desmedidas ni necesitó motivarse con salarios altos para seguir trabajando.

Su única experiencia matrimonial fue en 2002, con una farmacéutica australiana mucho menor que él; la unión duró solo seis años.

Con su muerte, el cine pierde a una figura elegante, rebelde y profundamente humana, cuya presencia marcó a generaciones y dejó huella en cada época que transitó.