Ninel Conde conmueve con su despedida tras salir de La Casa de los Famosos México

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México tuvo como protagonista a Ninel Conde, quien abandonó el reality por decisión del público. Minutos después de su salida, la actriz tuvo la oportunidad de enlazarse con sus excompañeros y compartir un emotivo mensaje que provocó lágrimas entre varios de los habitantes.

A su llegada al foro, Conde fue recibida cálidamente por Galilea Montijo, quien le expresó su admiración y reconoció su entrega durante el programa. Ninel, por su parte, compartió sus primeras palabras tras dejar la casa, destacando que todo ocurre bajo los tiempos de Dios:

“Todo lo que pasa los que amamos a Dios está bien, creo que mi tiempo es el tiempo de Dios y es perfecto. Es muy fuerte estar allá dentro, con los últimos que estuve los tres quería que yo me fuera, iba ser muy incómodo para mí”, declaró.

Posteriormente, Galilea anunció que “La Jefa” le permitiría despedirse directamente de sus compañeros, lo que dio lugar a un momento cargado de emoción y nostalgia.

A través del enlace, Ninel Conde agradeció la experiencia y expresó el cariño que desarrolló hacia sus compañeros:

“Ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos, estar en este proyecto. Gracias por las risas, por el amor. Feliz cumpleaños, Elaine, te quiero mucho, te voy a extrañar, pero te veo afuera para irnos a nuestro viaje de chiavas”.

Durante la despedida, algunas participantes como Dalílah Polanco, Elaine Haro y Priscila Valverde no pudieron contener las lágrimas. Ninel, conmovida, aprovechó para enviar un mensaje de aliento:

“Yo voy a estar bien, voy a ver a mi esposo, a mis hijos, me voy a mi paraíso y voy a estar viviendo, porque los voy a estar apoyando. Los amo, disfruten, sean fuertes, sean inquebrantables, siempre hablando con la verdad como lo hacemos... Facundo te adoro, cuídalos”.

La salida de Ninel deja una huella en el programa, no solo por su presencia, sino por el vínculo emocional que construyó con sus compañeros y su despedida sincera y poderosa.