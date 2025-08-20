Ninel Conde acusa a Poncho de Nigris de manipulación en reality show

CIUDAD DE MÉXICO — Tras su inesperada eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, la actriz Ninel Conde insinuó que el influencer Poncho de Nigris pudo haber impulsado su salida al enviar un mensaje mediante un carrito publicitario con frases como "Aléjense de Ninel", lo que ella interpretó como parte de una estrategia para desprestigiarla.

En una entrevista posterior al concurso, Ninel relató que aunque no pudo confirmarlo por completo, recibió comentarios que señalaban a un "señor de Nigris" como el responsable del carrito. Dijo que la acción fue percibida como parte de un juego sucio diseñado para debilitar su influencia dentro del reality. El mensaje afectó emocionalmente a la actriz, quien fue consolada por sus compañeros tras romper en llanto ante esta circunstancia.

Por su parte, Poncho de Nigris negó categóricamente su implicación en esta maniobra. A través de redes sociales, calificó la acusación como un intento orquestado para restarle puntos a su sobrino Aldo de Nigris dentro del programa. Aseguró que no tiene nada en contra de Ninel y afirmó:

"Lo de Ninel es armado... ¿que inventando eso la gente les va a comprar su historia para bajarle puntos a Aldito? ... Yo no fui.

Este enfrentamiento ha reavivado el debate sobre las dinámicas de manipulación mediática en los realities, donde campañas de desprestigio pueden ser tan influyentes como el juego público. También refleja cómo un mensaje aparentemente superficial puede desencadenar interpretaciones estratégicas dentro del entorno competitivo del espectáculo.